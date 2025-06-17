台南驚傳爆炸聲！竟是天兵男「酒精爆裂罐」驅鳥　這下慘了

記者林東良／台南報導

台南市六甲區日前有民眾在TikTok上傳2名男子點燃不明物體後製造爆炸聲響，影片曝光引發地方議論，經麻豆分局警方追查確認，2人是仿效網路影片自製「酒精爆裂罐」用來驅鳥，卻不慎發生爆裂，已涉嫌違反社會秩序維護法罪嫌，恐面臨最高3萬元罰鍰。

▲台南市六甲區2男模仿網路影片點燃燃燒物製造爆聲，被警方查獲送辦。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

台南市警麻豆分局六甲派出所副所長姜勝琳指出，該起事件發生於6月16日晚上9時30分許，地點在六甲區中正路，經查影片內容，2名男子手持鐵罐製作燃燒物，點燃後立刻發出爆炸巨響，並將其丟棄於路面，過程遭人錄影上傳TikTok，引發民眾擔憂。

麻豆分局警方調閱周邊監視器後迅速掌握2人身分，分別通知黃姓與陳姓男子到案說明，黃男表示，他在TikTok上看到類似影片，宣稱可用酒精+雪碧製造「瞬間爆聲」以驅鳥，出於好奇仿效製作，並把影片上傳分享。

警方強調，無論出於何種動機，該行為已涉及公共安全風險，依法將依《社會秩序維護法》第63條第1項第4款偵辦，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

麻豆分局強調，切勿輕信網路流言或為博眼球而從事危險行為，尤其模仿來歷不明的自製物品，可能引爆事故，甚至危及他人生命財產安全。警方呼籲，追風潮可以，玩命不可，任何疑似危險行為都可能釀成無可挽回的後果，民眾切勿以身試法。