「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終曝兒身世：小叔才是親生爸

▲廖美然透露，一段瞞了20年的婚外不倫戀，最終因「祖先牌位」曝光。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

記者柯沛辰／綜合報導

命理師廖美然近日受邀上節目《新聞挖挖哇》接受訪談，透露了一段令人震驚的婚外情個案。她表示，曾有一位女信眾來向她請教，如何處理家中的祖先牌位，因為婆婆叮囑「以後牌位也要祭拜小叔」，讓夫妻倆百思不得其解，沒想到竟意外揭發婆婆隱藏20多年的不倫戀。

廖美然透露，這名媳婦的公公已經過世，但婆婆一直叮囑「以後你們拜祖先的話，叔叔的名字也要進去牌位裡」，讓媳婦覺得很奇怪，於是便詢問婆婆：叔叔是公公的弟弟，「叔叔那邊也有小孩跟子女，不是各自拜各自的祖先嗎？怎麼拜我爸爸還要拜他？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時婆婆解釋，「這是我們家的習俗，上一代傳下來就是要這樣拜，妳聽我的就對了」。媳婦聽完半信半疑，轉頭就跟丈夫說起這件事，丈夫也很狐疑，因此夫妻倆之後就去請教各大宮廟、命理師，但得到的答案都是「沒聽過這種案例」。

由於夫妻倆不肯照辦，婆婆也一直放不下這件事，直到最後生病快要過世，才在臨終前向媳婦透露，過去公公長期家暴，對家庭也不負責任，導致她常常鼻青臉腫，後來小叔看不過去，經常關心她這個大嫂，還私下塞錢，久而久之「同情變愛情」，兩人日久生情，不倫後生下現在的兒子。

為此，婆婆拜託媳婦，兒子應該拜自己的親生父親，而非去拜一個沒有盡到扶養責任的名義爸爸，所以「妳一定要交代先生去拜他叔叔」、「這件事就是我們之間的秘密，如果非得讓我兒子知道，等我過世之後，妳可不可以答應我？」

主持人鄭弘儀、來賓聽完紛紛驚呼「那..那大哥（公公）20年都沒發現喔？」廖美然透露，當事人小叔還活著，過去因為公公對家裡不關心，加上兄弟也長蠻像的，雙方又擔心事情曝光對兩邊子女造成傷害，才選擇隱瞞到最後一刻。

來賓狄志為聽完則感嘆，「大嫂自己先走了就不管了，可是活著的人（小叔太太）是痛苦的...」讓在場眾人不勝唏噓。