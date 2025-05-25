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婆婆開刀要她顧！老公、公公帥炸「神反擊」　網狂讚：嫁得好

▲▼ 結婚,婚禮,新娘,新郎。（圖／取自Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多女生婚後，最頭痛的問題莫過於和公婆如何融洽相處。有人妻表示，婆婆膝蓋即將動手術，想來找她照顧，沒想到丈夫和公公聯手神反擊，力挺媳婦到底。老公霸氣質問：「妳是生她還是養她？」公公也毫不留情：「叫妳不要刁難媳婦，妳不聽，活該！」讓網友拍手叫好，直呼「這公公跟老公是神隊友無誤！」

原PO在「毒姑九賤婆媳討論區」表示，婆婆要開膝蓋置換手術，跑到她家要找她，希望她到醫院照顧。老公見狀，立刻叫她別下樓，自己親自面對母親，她則和兩個孩子偷偷在樓梯間偷聽。

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只聽見老公語氣堅決地說：「妳是生她還是養她？她為什麼要去照顧妳？妳覺得大嫂樣樣比我老婆好，那妳就找大嫂，找我老婆幹嘛？」先生甚至還說，「妳不疼我老婆，我自己疼，妳少來這裡煩她。」

接著更讓人佩服的是公公的發言，直接對婆婆開酸：「叫妳不要刁難媳婦，妳不聽，活該。」短短幾句話，替媳婦出了一口悶氣。等二老一走，孩子馬上跑去找老公說：「我爸真帥、真霸氣！」原PO則默默補上一句：「叫我照顧妳，別想了，月子仇，老娘記得清清楚楚。」

網友留言一面倒大讚，「神隊友就是這麼帥！」「天啊！妳嫁了一個神隊友！」「還好妳的委屈有二個孩子、老公懂，有人挺妳」、「做月子跟婆婆無關，婆婆住院也跟妳無關」、「挺妳的好老公我必須按1百個讚」、「真希望我老公也有妳老公這種氣度，妳嫁對人了。」

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