只要買新湯鍋「沒多久後就不見」　媳婦1招反制！嚇壞公公

▲原PO以1招反制。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「如果連炒菜鍋都不見那更好，以後直接不用煮飯！」一名女網友發文表示，她每次只要買新的湯鍋，沒多久後就會不見，因為她的大小姑都會拿走，因此，她便以「1招」反制，讓公公嚇了一跳。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，每次她只要買了新的湯鍋，那個湯鍋過一段時間就一定會不見，因為她有三個大、小姑，結婚後都住在附近，「我知道都是他們拿的，婆婆也熱衷給她們」。

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由於這樣的狀況實在出現太多次，因此原PO這次也不忍了，在中午的時候，直接用炒菜鍋來煮湯，並且端到餐桌上，讓公公嚇了一跳。當時她馬上說，「以後我都不買湯鍋，它都會不見，以後只有炒菜鍋！」同時她也心想，最好連炒菜鍋也都不見，這樣她以後就不用煮飯了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「三個乞丐嗎？窮到鍋都買不起」、「直接把炒鍋丟了，說都被拿走了，直接擺爛別煮」、「我會直接說：因為我買的鍋子一直不見，以後就不煮了，大家看要吃屎還是怎樣」、「一個敢給，一個敢拿！沒有鍋子其實可以乾脆不煮，也省事」、「你應該連湯都不要煮，直接告訴他們，湯鍋都不見了，沒辦法煮」。