閨蜜激戰老公20次！人妻見對話「我超緊」崩潰提告　判決出爐

▲小三嗆「我超緊」20次激戰人夫！人妻崩潰提告求償百萬。（示意圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

台北地方法院近日審結一樁侵害配偶權官司，人妻小花控訴丈夫阿豪與閨蜜美美發展不倫戀，兩人不僅至少發生過20次性行為，私下對話內容更是露骨，讓小花崩潰提告求償100萬元。法官審酌相關證據後，認定美美行為逾越一般男女正常交往分際，判處賠償精神慰撫金20萬元，全案仍可上訴。

判決指出，小花與阿豪已婚多年，卻在2022年跨年夜後陸續發現丈夫與美美關係曖昧，甚至進出汽車旅館。她調閱對話紀錄後發現，美美在訊息中直言「我超緊，哈哈」、「是你硬要抱我親我，對我做那些事情」，又說「從跨年那天你說要離婚，一直要我跟你見面」，內容令人震驚。

阿豪在庭上坦承，兩人曾在汽旅發生性關係，且彼此互動親密頻繁，小花更提出一份由阿豪簽署的公證協議書，內容自述過去一年內與美美「發生數次性行為及曖昧牽手擁抱之事」，作為證據力主兩人至少發生過20次性關係。

美美則抗辯稱自己並未主動介入婚姻，反控是阿豪一再追求，她拒絕後阿豪為求婚姻圓滿才編造不實內容，並聲請駁回告訴。但法官認為，兩人互動確已超出社交禮儀範圍，非社會通念可容忍，已實質侵害原配小花的配偶權。

最終法院考量雙方社會與經濟地位後，認定美美行為已嚴重破壞婚姻圓滿與小花的精神安穩，判處美美賠償20萬元精神慰撫金。全案仍可上訴。