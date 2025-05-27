21歲妻竟變繼女！老公愛上守寡岳母偷情生子　離婚再娶成繼父

▲老公與守寡岳母相戀、偷情、生下私生子後結婚。（圖／pexels）



記者張靖榕／綜合報導

印尼南蘇拉威西省索彭縣（Soppeng）近日爆出一起震驚社會的不倫戀。一名男子婚後與其21歲妻子及36歲岳母同住，竟漸漸與岳母發展出不倫關係，並讓岳母在2024年初為他生下一名私生子，最終甚至改娶岳母，被丈夫「家內外遇」的妻子，如今失婚又得面對偷腥夫變成繼父的扭曲事實。

據印尼媒體報導，該男子與妻子婚後與岳母同住。岳母自丈夫去世後一直守寡多年。長期的同居生活使男子與岳母之間產生感情，並發展為性關係，2024年初，岳母甚至懷孕並生下一名男嬰。

當妻子得知丈夫與母親之間的不倫關係及私生子後，情緒崩潰，家庭關係破裂。此事件在村中傳開，引爆熱議，由於涉及宗教與倫理問題，當地警方介入調解；最終，雙方家庭達成協議，男子與妻子離婚，改娶岳母。

女方家人表示，雖然同意男子與岳母結婚，但前提是必須先與妻子離婚，不能讓男子「母女通吃」。男方家人亦同意此安排，並已向法院提交離婚申請。

此事件在社交媒體上引發熱議。網友對於「老公變繼父」、「前夫的孩子成為弟弟」等複雜的家庭關係表示震驚與困惑，紛紛留言表示「這是什麼電影情節？」、「家庭關係太複雜了，無法理解」。

布哈里阿巴努安格村村長於21日表示，確有此事，並稱事件已解決。索彭縣警察局長普拉達納（Aditya Pradana）於22日證實事件屬實，並表示相關的離婚審判將於27日舉行，雙方家庭已達成和解。