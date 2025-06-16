基隆消防員2周密集訓練　實戰模擬火場求生救援

▲14天×20名消防員！基隆消防局完成竹山火搶基礎班。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為精進基層消防人員搶救技能與火場應變能力，基隆市消防局委託內政部消防署辦理消防人員火災搶救基礎班訓練。本次共計派遣消防人員20名，於6月2日至6月13日期間，前往內政部消防署竹山訓練中心，展開為期二週的密集消防訓練。

本次訓練課程內容包含「建築物火警及騎樓火警搶救」、「自救程序演練」、「水源供應作業」、「通風排煙操作」、「閃燃訓練」以及「耗氣量測試」等多項搶救技能。課程採取實地操作與情境模擬方式，強化學員的實務經驗與應變能力。

其中在通風排煙作業，訓練以適當的通風排煙作業，如垂直、水平、機械與水力等不同排煙技術，可使受困民眾導入冷空氣，降低高溫煙熱危害，同時改善救災人員現場能見度，有利於人命救助且可縮短滅火時間。

在自救訓練程序中，學習「個人責任回報制度」（PAR, Personnel Accountability Report），由安全幕僚定時透過無線電聯繫各分區指揮官或帶隊官，詢問火場內部救災人員與救災指令執行狀況。如搶救小組於勤務中安全遭受危害時，也能即時向指揮體系通報，提升整體救援安全性。

消防局長游家懿表示，消防救災工作危險性高、任務艱鉅，每一次任務都攸關人命。持續精進同仁專業技能及強化安全意識，是保障民眾生命財產安全，與第一線人員安全的關鍵。希望透過訓練，消防人員面對火場挑戰時，能夠更有信心與能力強化應對能力。