馬英九參訪廈航　驚吐：媽祖大陸來，台獨祂不愛

記者陳冠宇／廈門報導

前總統馬英九第四次訪問大陸，他今（16）日在參訪廈門航空新總部時，突然以閩南語向大家驚吐「媽祖大陸來，台獨祂不愛」。這也為馬英九此行添加「金句」。

馬英九此行是應大陸方面邀請，於6月14日至27日率馬英九基金會「大九學堂」學員至福建、甘肅參訪。

▲前總統馬英九參訪廈門航空。（圖／記者陳冠宇攝）

馬英九昨日與大陸全國政協主席王滬寧進行會見，並在海峽論壇開幕式上致辭；當日稍晚則被媒體直擊造訪世界遺產鼓浪嶼。今日馬英九在廈門的公開行程為參訪廈門航空新總部。

馬英九今日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌的陪同下，前往廈門航空新總部參訪，廈門航空董事長趙東親自出面迎接。

聆聽講解期間，馬英九指著一旁的廈航空服員說「很漂亮」，然後突然對講解員表示，「你知道在台灣有一句話叫什麼？」，接著用閩南語說「媽祖大陸來，台獨祂不愛。聽得懂嗎？」，旁人回應聽不懂後，他用國語解釋，「媽祖是大陸來的，祂不喜歡台獨」。

隨後馬英九再以閩南語複述一次，旁人開口大笑並點頭，趙東也附和道「台獨祂不愛，對，媽祖是大愛」。然後，一行人繼續進行接下來的導覽參觀。

據了解，馬英九在福建期間，還將訪問寧德、福州等地，其後赴甘肅出席「兩岸共同弘揚中華文化」活動、「2025年公祭中華人文始祖伏羲大典」並走訪河西走廊。