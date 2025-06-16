馬英九會王滬寧喊「兩岸分久必合」　黃暐瀚：絕非台灣主流民意

▲馬英九出席海峽論壇談兩岸合作。（圖／記者陳冠宇攝）

記者詹詠淇／台北報導

前總統馬英九15日出席「海峽論壇」，並會晤中國全國政協主席王滬寧，馬英九提到「多數台灣人民支持和平與合作」，王滬寧則說，馬英九素有民族情懷，認同兩岸都是中國人。對此，媒體人黃暐瀚今（16日）表示，他認同「和平與合作」確實是台灣多數民意，但對岸顯然不是想「合作」，而是「兩岸合而為一」，這就絕非台灣主流民意。

第17屆海峽論壇大會15日在廈門會議中心召開，馬英九在致詞時提到，中國5千年歷史，合久必分、分久必合，台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」，這也始終是台灣絕對的主流民意。但這番說詞，引發議論。

對此，黃暐瀚今日在臉書表示，馬英九前往對岸出席「海峽論壇」時明確說道，「多數台灣人民支持和平與合作」，這點他相信確實是台灣多數民意，不論統獨立場為何，絕大部分台灣民眾都希望兩岸「和平」，也不排斥「合作」。

不過，王滬寧致詞時卻說，「馬英九先生素有民族情懷，認同兩岸都是中國人，堅持九二共識，反對台獨」，島內（指台灣）愛國統一人士，持續為實現國家統一民族復興努力」。

黃暐瀚認為，對岸顯然想的不是「合作」，而是「兩岸合而為一」。根據去年6月以來的5份最新民調，台灣民眾在統獨議題上，超過7成認為「兩岸是國與國關係」、「反對祖國統一」、「主張自己是台灣人」。也就是說，大家都希望兩岸和平，但要講兩岸是「同一個中國」，那就絕非台灣主流民意。

最後，黃暐瀚強調，長久以來他很支持兩岸多交流，包含文化、學術、旅遊等，透過交流降低敵意，並避免誤判。他也分析，同樣的道理，對岸在看待台灣問題時，還是得精確掌握台灣真正民意，才能避免誤判。