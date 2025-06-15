「福建水釀造的」　馬英九嗨問：喝過金門高粱請舉手

記者陳冠宇／廈門報導

第17屆海峽論壇今（15）日開幕，前總統馬英九應邀出席並致詞。在談及金門與廈門之間的關係時，他表示，在全球享有盛名的金門高粱，是福建的水釀造的，並與台下即興互動、詢問「喝過金門高粱的請舉手」，引起現場兩岸與會者莞爾一笑。

馬英九此行是應大陸方面邀請，於6月14日至27日率馬英九基金會「大九學堂」學員至福建、甘肅進行訪問，並在廈門期間參加海峽論壇。海峽論壇的論壇大會今日上午10時舉行，馬英九被安排於大陸全國政協主席王滬寧之後進行致詞。

馬英九表示，這是他第四次訪問中國大陸，也是第一次訪問福建。今天來到福建廈門，對他來說，格外興奮，因為廈門不僅與台灣僅有一水之隔，同時也是許多台灣人熟悉的地方。「無論在語言、風俗、飲食還是人情味上，我們都能感受到許多共鳴，更讓我們深刻體會，兩岸之間的連結是分不開的。」

▼第17屆海峽論壇開幕，馬英九致詞。（圖／記者陳冠宇攝）



「來到廈門，不能不提到金門與廈門的關係」，馬英九指出，金門距離廈門不到10公里，天氣晴朗時，抬頭可見彼此。這樣的地理位置，不僅讓兩地有著歷史上的密切互動，也促成了許多民間交流與合作。例如現在金門的用水，許多都有賴福建的協助，在全球享有盛名的金門高粱，也是福建的水釀造的。

馬英九接著脫稿演出，望向台下說：「我順便問一下，喝過金門高粱的請舉手」。隨後現場響起笑聲，許多人紛紛舉手。記者此時望向王滬寧（坐在台下）的背影，他沒有舉手。馬英九最後笑著說：「不錯，差不多一半（有喝過）」。

馬英九直言，隨著「小三通」的開通後，更是讓金、廈之間的交通更為便捷，帶動了旅遊、商貿與人員往來。許多金門鄉親到廈門採購、探親，也有不少大陸民眾經過廈門到金門觀光。「金門與廈門，就是兩岸交流的縮影，也是一種兩岸和平的具體展現。」