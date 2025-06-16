刻意為之？　馬英九在福建提中華民國憲法！　廈航董座神回覆

▲前總統馬英九參訪廈門航空。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／廈門報導

前總統馬英九第四度訪問大陸，他今（15）日前往廈門航空新總部參觀。在談及兩岸直航時，他突然提及中華民國憲法，對於這個意料之外的插曲，現場仍維持輕鬆氣氛，並未陷入尷尬。

馬英九今日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌的陪同下，參觀廈門航空新總部，廈門航空董事長趙東親自出面迎接。

參訪期間，解說員提及兩岸直航，馬英九表示「小弟也有貢獻」，趙東隨後回應，「您要在位多幹幾年啊」，馬英九笑言「我也想多幹幾年，可是我們憲法規定，連選得連任一次」。趙東接著笑說，「您當年應該改了就好」。

這並非馬英九第一次在參訪大陸期間提及中華民國憲法。他在2023年4月間首次訪陸時，就曾於湖南大學交流時口出「我們國家」修改了憲法，「我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。」

值得注意的是，馬英九此行飛抵廈門，即是搭乘廈門航空班機。而他在機上與空服員的合照，廈航也趕在馬英九抵達之前，火速放到展示板上。

據公開資料，早在1990年代，廈航就實現與台灣航空公司航班在香港、澳門對接，中轉至台北、高雄。2005年1月29日，兩岸首次實現雙向直飛，廈航作為大陸6家參與本次台商春節包機直航的航空公司之一，完成了廣州—台北往返包機任務。

據官網介紹，廈門航空成立於1984年，中共中央總書記習近平在廈門擔任常務副市長時，「親自參與了廈航的組建和初創階段」。在去（2024）年廈門航空成立40周年之際，習近平給廈航全體員工回信，其中提到希望廈航「在服務經濟社會發展、促進兩岸交流合作上積極發揮作用」。