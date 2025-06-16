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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九見王滬寧返台也投入反罷免？　他：去趟中國要帶任務回來

▲▼第17屆海峽論壇，馬英九與王滬寧會見。（圖／陳冠宇攝）

▲第17屆海峽論壇，馬英九與王滬寧見面。（圖／陳冠宇攝）

記者陶本和／台北報導

網紅「館長」陳之漢近日赴中國大陸訪問，返台之後便強調要投入「反罷免」的行列。對此，民進黨立委郭國文16日表示，從這行為可以看出來，去趟中國可是要帶任務回來，前總統馬英九回台灣之後，是不是也一起投入反罷免行列，大家拭目以待。

近來，陳之漢受邀到中國大陸，引起許多的關注；同時，前總統馬英九也應邀出席海峽論壇，並在會前與中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧會面。

郭國文認為，相對於網紅陳之漢，馬英九赴中的問題更嚴重。他說，面對中共軍機每日擾台，馬英九竟然還大誇中國國家主席習近平，說他對兩岸和平的努力讓他感動，馬英九形同力挺中共軍機、偷渡客、以及漁船惡意侵入我國海域等行為。

郭國文指出，馬英九也說兩岸「分久必合」，台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」的方向。他表示，果然是9.2%的總統，還自以為能代表台灣民意，根據陸委會去年12月做的民調，僅有6.1%民眾希望走向統一。

郭國文表示，台灣民眾沒有期待「合」，但如果馬英九想跟中國合的話，相信多數民調會支持馬英九移民至他心有所屬的對象。他認為，從某網紅（指陳之漢）的行為可以看出，去趟中國可是要帶任務回來，馬英九回台後，是不是也一起投入反罷免行列，大家拭目以待。

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