馬英九出席海峽論壇　陸委會：自失立場

▲海峽論壇開幕，王滬寧致詞。（圖／記者 陳冠宇攝）



記者蔡紹堅／台北報導

前總統馬英九15日上午出席「海峽論壇」，在致詞時肯定「海峽論壇」在兩岸關係上的貢獻，並表達崇高敬意與謝意。對此，陸委會表示，馬英九身為卸任國家元首，在「海峽論壇」呼應中共「一中原則」的「九二共識」政治主張及統戰操作，完全與台灣人民對兩岸關係認知、維持現狀的立場大相逕庭、自失立場，「我們深表遺憾。」

陸委會指出，「海峽論壇」是中共對台統戰平台，已是國人公認事實；在政府多次提醒對岸政治意圖下，台灣各縣市政府及各界人士參與情況已明顯降低，更不願成為統戰樣板。

陸委會提到，馬前總統身為卸任國家元首，在與中方人士會面及「海峽論壇」中呼應中共「一中原則」的「九二共識」政治主張及統戰操作，完全與台灣人民對兩岸關係認知、維持現狀的立場大相逕庭、自失立場，「我們深表遺憾。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會強調，任何赴陸參加交流活動，應維護國家主權尊嚴及台灣民眾利益，「對於中共當局一再對台複合性施壓、統戰滲透及不願正視中華民國存在事實的負面作為，並未看到馬前總統對於這些國人關切事務表達嚴正立場。」

馬英九上午與大陸全國政協主席王滬寧會面，並隨即參加「海峽論壇」開幕式，並上台致詞，他提到，「海峽論壇」身為兩岸民間的溝通平台，過去16年來，在促進兩岸人民深入交流，穩定兩岸和平發展上，對兩岸關係有不可磨滅的貢獻，「我個人要在此表達崇高的敬意與謝意。」

馬英九指出，任何政治力量，都無法打壓或阻止兩岸民間的真誠往來，更無法阻斷兩岸中國人同根同源的自然情感，「只有堅持兩岸和平發展，在『九二共識，反對台獨』的共同基礎上，深化合作，共謀未來，兩岸才能創造出和平雙贏的局面，這也是我們未來要繼續努力的方向。」