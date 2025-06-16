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改變買武器模式！　賴清德：「對美軍購」邁向「共同生產、研發」

▲▼總統賴清德接見「美聯邦眾院『國會台灣連線』共同主席貝拉訪問團」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見「美聯邦眾院『國會台灣連線』共同主席貝拉訪問團」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德16日上午接見美聯邦眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）訪問團時表示，台灣有堅定不移的決心，守護印太區域和平穩定。他說，過去一年來積極提升「全社會防衛韌性」，也加速推動國防改革，編列特別預算，讓國防預算達GDP3％以上，他也希望台美安全合作，可從軍事採購邁向共同生產、研發的夥伴關係。

賴清德致詞時表示，非常高興在總統府再次歡迎貝拉眾議員率團來訪。去年1月貝拉眾議員在總統大選後訪問台灣，展現美國國會對民主台灣的堅定支持，這次率領眾議院「軍事」及「外交」委員會新科議員來台，持續厚植美國國會友台力量。

賴清德認為，長年以來美國國會跨黨派的強力支持，是台灣與美國關係穩健前進的關鍵力量。他感謝眾議員在國會積極為台灣發聲，提出多項友台倡議，強化台美關係，拓展台灣國際空間，也持續關注台海和平穩定。

賴清德強調，台灣有堅定不移的決心守護印太區域和平與穩定，過去一年來政府和民間合作積極提升「全社會防衛韌性」，並加速推動國防改革；也將優先編列特別預算，在今年讓國防預算能達到GDP 3%以上。他也希望台美安全合作能從「軍事採購」邁向「共同生產、共同研發」夥伴關係，繼續深化國防產業交流合作。

在產業交流方面，賴清德表示，上個月外交部長林佳龍和經濟部長郭智輝先後訪問德州，見證台美在AI和半導體產業的合作。台灣也派出行政院龔明鑫秘書長率領規模最大代表團，前往華府出席「選擇美國」投資高峰會，在在展現台灣有決心與美國攜手合作，共創繁榮。

賴清德表示，未來將持續強化台美雙向投資及產業合作，也期待解決台美雙重課稅法案，可以在今年順利完成立法。他說，感謝貝拉眾議員去年11月針對這項議題領銜發起聯名函，並獲得上百位議員連署支持，希望台美之間透過打造更完善經貿交流環境，共同提升經濟發展韌性。

▲▼總統賴清德接見「美聯邦眾院『國會台灣連線』共同主席貝拉訪問團」。（圖／總統府提供）

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