彰化5連霸女議員「AI美照」掀熱議　網敲碗求保養祕訣

▲議員賴清美1張AI早安圖掀熱議。（圖／翻攝自賴清美臉書）

記者唐詠絮／彰化報導



連任5屆的彰化縣議員賴清美今天因一張「AI美照」引發熱議，照片中她仙氣飄飄的模樣讓網友驚艷不已。這位已是5個孫子孫女的「少年阿嬤」透露，這其實是30多年前考機車駕照時的照片，經過AI技術修復後重現青春風采。令人驚訝的是，這張照片與她競選照相比、凍齡程度讓網友直呼不可思議，紛紛敲碗求保養秘訣。

▲彰化縣議員賴清美質詢教育處長。（資料圖／翻攝自彰化縣議會直播）

現年62歲的賴清美在政壇以問政犀利著稱，連任5屆議員的資歷展現她堅毅的政治實力，私底下她保有一顆年輕的心，不僅樂當「少年阿嬤」，更與時俱進接受新科技。這次意外曝光的AI美照，完美融合她30年來的氣質與韻味，那雙堅定眼神中閃爍的智慧光芒，正是她從政多年淬鍊出的獨特魅力。不少朋友笑稱這根本是「政壇奇蹟」，從地方媽媽到凍齡女神，賴清美完美演繹了現代女性的多元角色。

面對排山倒海的保養詢問，賴清美笑著分享她的快樂生活祕訣。她表示，民代通常手機24小時不關機、天還沒亮就出門，行程排滿滿，她強調「保持赤子之心」的重要性，經常與孫輩玩耍讓她心態年輕。這些簡單卻實用的生活哲學，正是她維持年輕狀態的關鍵。

▲彰化縣議員賴清美停車到王功派出所惹議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

賴清美的AI美照風波，意外展現台灣政治人物的親民形象。從30年前的機車駕照到現在的議員工作，她見證了時代變遷，卻始終保持最佳狀態。但賴清美也以現在猖獗的詐騙案件做為警示，也請民眾切勿因一張美圖，落入詐騙集團的圈套，損失辛苦攢存的積蓄。

▲議員賴清美為鹹粥嬤籌旅費轉交社會的關心。（圖／ETtoday資料照）