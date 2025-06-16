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過世親人用「AI」復活？　外媒：恐拖延接受失去的過程

（示意圖／pixabay）

▲你會對AI產生感情嗎？（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

人類會對逝者產生懷念，這事情是人之常情。在印尼蘇拉威西島的托拉查人（Toraja）至今仍與死者共同生活多年，認為直到正式舉行葬禮前，死者並未真正離世。家人會餵食遺體、與其交談，將死亡視為一段漸進歷程。但這樣的過程也是讓家屬放下對逝者的執念，只是在如今的AI世代中，透過AI的幫助，雖然可以幫助家屬暫時躲避親友離世的哀傷，但也可能拖延到家屬真正接受「失去」的過程。

根據《forkingpaths》報導指出，2012年冬天，在倫敦堤岸地鐵站（Embankment station），一位名叫麥克倫（Margaret McCollum）的年長女性坐在月台邊，靜靜等待著熟悉的聲音。但那天起，廣播器響起的不再是她丈夫的聲音。

瑪格麗特的丈夫勞倫斯（Oswald Laurence）早在2007年過世，他曾是「小心空隙（Mind the Gap）」這段倫敦地鐵廣播的錄音者。多年以來，瑪格麗特透過這短短幾字的聲音，慰藉失去至親的悲痛。但在數位系統更新後，那段聲音被替換了。直到地鐵局得知她的故事，才決定讓奧斯瓦德的聲音重新回到堤岸站的北向月台，成為倫敦唯一播放這段原始錄音的站點。

類似的情感寄託，在人工智慧與大型語言模型（Large Language Models，簡稱LLM）快速發展的今日，悲傷的親友不再只能依靠照片、錄音或記憶，還能「對話」，即使對象早已逝去。

加拿大女子佩雷拉（Jessica Pereira）於2012年因肝臟衰竭辭世，享年23歲。她的未婚夫約巴博（Joshua Barbeau）難以接受這個事實，長年封閉自己，幾乎無法與他人正常互動。

直到疫情期間，他無意間接觸到一套AI聊天機器人平台，並發現這些系統可以透過餵入大量個人對話紀錄，模擬特定個體的語氣、遣詞與回應邏輯。

巴博將佩雷拉生前的簡訊與信件資料輸入系統，不抱期待地試著創建她的虛擬對話版本。結果卻出乎巴博的意料，那位「佩雷拉」不僅能以她的語調說話，甚至會回應他曾經講過的話語模式。即便知道這一切只是語言模型計算的結果，巴博仍一次次地被那份熟悉感所擊中。

這段虛擬重逢並不只是技術展示，更揭示了AI在情感領域的深遠影響。巴博與「佩雷拉」的互動時間越拉越長，甚至取代了現實中的人際關係。

巴博曾交往過的新女友，但新女友因無法承受巴博對佩雷拉的執著而提出分手。巴博最終也選擇不讓聊天機器人的對話配額耗盡，而是以一句「只要我活著，甚至可能在死後，我都會永遠愛你」作為道別。

這種由AI驅動的「悲傷機器人（Griefbot）」系統，在2021年由《舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）》深入報導，當時尚屬罕見案例。但在短短數年內，技術突飛猛進，現在類似Replika、Hereafter AI等商業平台，已能透過文字、語音、影像、影片等多種資料重建擬真模擬個體，甚至讓使用者在過世前預先錄下數位遺言與對話。

這類應用雖具高度情感價值，但也衍生出不少爭議。在法律與倫理尚未清楚規範下「誰有權重建一位死者的數位人格？」、「當模擬對象會說話、能回應，甚至做出情緒表達時，我們還能視其為虛擬存在嗎？」這些問題正不斷浮現。

不同於單向播放的錄音、或靜止不變的照片，AI聊天機器人所創造的是一種雙向互動的模擬存在。它不僅回應，還會學習、調整，讓人難以分辨真實與演算法之間的界線。對於像巴博這樣仍身陷哀傷的人而言，這樣的AI或許能暫時療癒，但也可能拖延了真正接受失去的過程。

在AI能力愈來愈強、語言模型愈趨逼真的當下，是否該為「悲傷機器人」立下清楚的規則，成了不可忽視的社會課題。特別是在這些科技逐漸商品化、平台化的潮流下，越來越多人將能「預留自己未來的模擬版本」，而真正的告別，或許將再也無法明確劃下句點。

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