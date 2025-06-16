彰化首創「童萌卡」今發放！1-3歲幼兒爽領1萬點可購物

▲彰化縣政府今發放童萌卡。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今(16)日舉辦「童萌卡」首發儀式，由民政處長劉玉平代表縣長王惠美頒發第一張卡片給王先生，正式啟動這項全國首創的育兒福利政策。這項創新措施針對設籍彰化縣的1至3歲幼兒家庭，每戶可獲得1萬元點數，用於購買奶粉、尿布等育兒必需品，預計將惠及全縣1萬2千多個家庭。

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▲彰化縣政府今發放童萌卡，前往櫃台領取的家長絡繹不絕。（圖／縣府提供）

民政處長劉玉平表示，自5月開放申請以來，已有超過1萬2千個家庭提出申請。目前全縣已有245家特約商店完成系統裝設，家長持卡即可消費。首位領卡的王先生開心地表示，這筆補助將用於購買孩子的奶粉、尿布等日常用品，大大減輕育兒開銷。縣府特別強調，這項政策不僅減輕家長負擔，更能促進在地經濟發展，形成育兒支持與商業活絡的良性循環。

▲彰化縣政府今發放童萌卡，前往櫃台領取的家長絡繹不絕。（圖／縣府提供）

為方便民眾申請，縣府提供多元申辦管道，家長可透過「彰化縣政府數位便民櫃臺」線上申請，或親至各戶政事務所臨櫃辦理。民政處指出，「童萌卡」是縣府為鼓勵青壯年家庭留在彰化發展的重要政策，推出後獲得廣大迴響。特約商店名單已公告於縣府官網，方便家長查詢就近的消費點，而商家招募將於6月30日截止，歡迎更多業者加入。

這項創新的育兒政策展現彰化縣對年輕家庭的重視，透過實質的經濟支持，讓家長能更從容面對育兒挑戰。1萬元的補助點數不僅直接減輕家庭開銷，更引導消費回流在地商家，創造多贏局面。隨著「童萌卡」正式啟用，彰化縣可望成為全國育兒友善城市的典範，吸引更多年輕家庭落腳，為地方發展注入新活力。縣府也呼籲符合資格的家長把握機會申請，共同見證這項福利政策帶來的正向改變。

▲彰化縣政府今發放童萌卡。（圖／縣府提供）