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檢今勘驗逢甲奪命大榕樹　專家見「網狀格紋」初判感染褐根病

記者白珈陽／台中報導

台中逢甲大學13日發生校園內1棵樹齡約60歲的大榕樹倒塌，釀1死3傷，台中地檢署檢察官今天（16日）會同農業部林業試驗所4名專家到場進行勘驗。林試所副所長吳孟玲表示，這棵倒塌榕樹有斷根腐朽情形，根基部有網狀格紋，枝幹部分也採集到褐根病的菌絲，初步可認為感染褐根病，不過詳細情形仍須將採樣帶回調查，才能有完整資訊。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲林試所協助勘驗榕樹斷面。（圖／記者白珈陽攝）

台中地檢署檢察官屠元駿今天上午10時許，會同林試所樹木專家到場調查。吳孟玲指出，目前可看到這棵榕樹的根基部有網狀格紋，這是一種腐朽菌，所有的腐朽菌裡褐根病是最容易引起網狀格紋的；枝幹的部分也採集到4個地方有褐根病的菌絲，今天會把這些採樣帶回林試所進行病原菌的培養，以便分析。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲農業部林業試驗所副所長吳孟玲。（圖／記者白珈陽攝）

吳孟玲說，今天有樹木病害專家、蟲害專家、土壤專家、樹木結構專家，一起來做檢查分析，現在已進入地檢署調查階段，林試所將準備書面診斷鑑定資料，給地檢署作為參考依據。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼林試所樹木專家到場採樣。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

至於樹倒原因是否是因為褐根病？吳孟玲說，造成這棵榕樹斷根腐朽的部分，主因目前看起來是褐根病，但一棵樹會倒塌，原因要分為生物因子及非生物因子，在生物因子中，褐根病是最常見的，但不能說褐根病就是這棵樹倒塌最重要的因子；非生物因子部分，不能只用VTA（樹木目視檢查）斷定，要等到土壤平面報告出來才有完整證據。

本案發生在13日傍晚5時03分，逢甲校園內一棵大榕樹突然倒塌，導致4名學生被壓傷，其中1名就讀材料系碩一班的吳姓男同學傷勢尤為嚴重，當場失去生命跡象，經搶救不幸宣告不治。

學校說明，倒塌路樹為樹齡約60年的榕樹，警消動用電動破壞機具進行排除作業，迅速移除壓在男同學身上的樹幹，並於下午5時28分將傷者送醫搶救，遺憾的是，該名男同學經搶救後仍宣告不治，校方深感哀痛，並將全力提供家屬所需之協助與支持。另一名女同學受輕微擦傷，事發當下即一同前往醫院接受檢查與觀察，後續將由學務處提供必要的關懷與心理諮商協助。

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