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快訊／家屬重回逢甲樹倒現場招魂！一次就獲允杯　媽崩潰哭到癱軟

▲▼逢甲大學榕樹倒塌壓死碩一男，死者家屬重回現場招魂，媽媽哭到腿軟。（圖／記者白珈陽攝）

▲逢甲大學榕樹倒塌壓死碩一男，死者家屬重回現場招魂，女友（黑色外套）不斷啜泣。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中逢甲大學一名就讀材料系碩一的吳姓男學生昨(13日)傍晚準備離開學校時，突遭校內一棵倒塌的榕樹重壓，頭、臉、四肢變形，當場失去生命徵象，經送醫搶救後宣告不治，家屬得知死訊後當場崩潰相擁痛哭。今(14日)該棵倒塌的榕樹尚未移除，家屬重回事發現場進行招魂。

副校長唐國豪表示，死者吳姓碩一生從大學就讀逢甲，因對材料有興趣因此轉系，並直升研究所；昨吳生與女友及好友在實驗室工作到傍晚，後3人一同離開往大門方向走去，未料竟會遭突然倒下的榕樹重壓奪命，校方對這起意外感到相當痛心，承諾會全力協助家屬料理後事，後續將再進一步釐清責任歸屬。

今吳男父母、兄弟已及女友重回現場進行招魂儀式，由兄弟擲筊後，一次即獲得允杯（聖筊），後在法師的引導下，女友手撐黑傘，由吳男兄弟捧斗，將其靈位送回車上。吳母在招魂儀式過程中均沉默不語，當愛子靈位送上車後，再也忍不住悲痛情緒，當場放聲痛哭，一度哭到腿軟需旁人攙扶，場面相當哀戚。

▼女友手持黑傘，由吳男兄弟捧著靈位送上靈車。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼逢甲大學榕樹倒塌壓死碩一男，死者家屬重回現場招魂，媽媽哭到腿軟。（圖／記者白珈陽攝）

▼吳男母親無法接受愛子驟逝，當場放聲痛哭。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼逢甲大學榕樹倒塌壓死碩一男，死者家屬重回現場招魂，媽媽哭到腿軟。（圖／記者白珈陽攝）

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