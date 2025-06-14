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並肩走出實驗室…逢甲碩一男遭榕樹壓死！　女友脫困驚慌求救

▲▼台中逢甲大學榕樹倒榻，壓死碩一男學生。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中逢甲大學榕樹倒榻，壓死碩一男學生。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中逢甲大學昨(13日)傍晚5時03分傳出一起死亡意外，校內一棵樹齡60年的老榕樹突然倒下，導致材料系碩一的吳姓男學生遭壓慘死。副校長唐國豪今(14日)受訪時表示，當時吳生與女友和另名實驗室同學從工學館旁走出來，不久就遭倒下的榕樹壓傷，一旁女友目睹全程，承受相當大的心理壓力。

唐國豪說，死者吳姓碩一生從大學就讀逢甲，因對材料有興趣因此轉系，並直升研究所；昨吳生與女友及好友在實驗室工作到傍晚，後3人一同離開往大門方向走去，監視器畫面拍下，3人從工學館旁邊走出後右轉走進樹下，吳生與女友並肩而行，而好友則是走在前方約10秒的距離。

當吳生與女友走進樹下後不久，該棵榕樹突然倒下，好友因走在前方幸運閃過，但吳生與女友則遭榕樹壓傷。在意外發生後，女友先行脫困，發現吳生還被壓在樹下，當即驚慌向旁人求救，而一旁的學生立即進行校安通報，教官也第一時間到場，現場同學自發性嘗試搬移榕樹，但無奈樹幹過於沉重，根本搬不動，後待警消到場，動用機具移除樹幹後才救出吳生，但當時他已經沒有生命徵象，經送醫搶救後仍然宣告不治。

唐國豪表示，經向指導教授了解，吳生在校表現非常好，與女友都是逢甲相當優秀的學生，而當下發生意外時，身旁的女友目睹全程，心理承受非常大的壓力、創傷，後續除相關保險理賠外，校方也將會提供必要支持，同時釐清榕樹倒塌原因、以及責任歸屬。

▼逢甲大學副校長唐國豪。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼逢甲大學樹倒壓死學生，逢甲大學副校長唐國豪。（圖／記者白珈陽攝）

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