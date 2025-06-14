逢甲碩士被樹壓死！檢警驗屍查真相　下周會同「樹醫師」現場勘驗

▲逢甲大學榕樹壓死碩士生案，檢察官今天會同法醫相驗遺體，釐清死因，下周將會同樹醫師到場勘驗。（圖／記者鄧木卿攝）



記者白珈陽、鄧木卿、游瓊華／台中報導

台中市逢甲大學13日傍晚發生離譜意外，一名吳姓碩士生在同學、女友面前遭傾倒榕樹壓住，當場失去呼吸心跳送醫急救仍回天乏術。今天檢警到醫院相驗吳姓碩士生，吳男家屬也到場，但喪子之痛難以言喻，吳男家屬拒絕受訪，相驗結束後即離開。據了解，下周檢方將會同具公信力之「樹醫師」前往協助，釐清樹木傾倒原因。

今天上午，檢方抵達澄清醫院進行相驗，歷時將近1小時結束，檢察官表示，基於偵查不公開，相關內容將由發言人統一回復。

▲60年老榕樹幾近連根拔起，檢方將會同樹醫師釐清究竟傾倒原因是天候因素，還是榕樹本身問題。。（圖／記者白珈陽攝）



根據校方維護人員透露，該棵榕樹在校內已經超過20年，由於就在建築物旁邊，因此一直都有修剪維護，讓其樹冠縮小，不要那麼往外長，而昨天雨勢較大，水分也比較多。

逢甲大學近日風波不斷，除了畢業典禮扯上性平事件，校方無視全場百位師生家長權益，宣布取消畢典，並延後舉行，現又發生樹木壓死人事件。

逢甲大學副校長唐國豪今(14日)受訪表示，目前舊校區內共有131棵喬木，目前還有5棵列管，都在可控範圍內，事件發生後，校方也將會提高安全標準，重新評估列管樹木是否需要移除。