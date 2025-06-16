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高雄女騎士沒戴安全帽遭攔查　竟飆三字經還咬警！被壓制上銬

▲▼陳姓女子騎機車未戴安全帽遭員警攔查，不僅拒絕簽署罰單還罵警咬警，遭支援警力合力上銬逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲陳女騎車未戴安全帽遭攔查，不僅拒絕簽署罰單還罵警咬警，遭上銬逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

一名43歲的陳姓女子於昨（15）日下午因騎機車未戴安全帽，行經左營區左營大路與實踐路口被巡邏員警發現，遭員警攔下盤查。當警方依法開單告發時，陳女突然情緒激動，不僅拒簽罰單、咆哮，甚至還踹警咬警，當場被依妨害公務罪嫌逮捕移送。

這起事件發生在昨日下午4時許，左營分局左營派出所孫姓員警執行巡邏，行經左營大路與實踐路口，發現陳姓女子騎乘機車未戴安全帽，隨即尾隨並在左營大路361巷口將其攔下，準備依法開單告發。

▲▼陳姓女子騎機車未戴安全帽遭員警攔查，不僅拒絕簽署罰單還罵警咬警，遭支援警力合力上銬逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

在告發過程中，陳女情緒突然激動，不僅拒絕簽署罰單並大聲咆哮怒罵三字經，還刻意站在員警前方阻擋去路，甚至出腳踹踢孫姓員警，被警壓制在地時，竟還徒手攻擊並咬傷孫員左大腿。過程中，連警用機車也被推倒在地。

孫員隨即呼叫線上警網支援，支援警力迅速趕抵現場，合力將陳女制伏在地並上銬逮捕。警方依道路交通管理處罰條例對陳女開出500元的未戴安全帽罰單。儘管孫員暫不對其提出傷害告訴，但陳女因其襲警行為已涉嫌妨害公務，於警詢後被依刑法妨害公務罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。

▲▼陳姓女子騎機車未戴安全帽遭員警攔查，不僅拒絕簽署罰單還罵警咬警，遭支援警力合力上銬逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲員警左大腿處遭陳女咬傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

左營分局強調，對於公務員依法執行職務時遭受暴力或脅迫的行為，警方將秉持嚴正執法的立場，全力捍衛執法人員的權益與尊嚴。依據刑法第135條規定，行為人將面臨3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金的處罰，呼籲民眾切勿以身試法。

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