機車停路邊+指紋比對　愛河浮屍身分確認是45歲南漂男

▲高雄愛河同盟路段昨日發現第3起浮屍，警方從遺留機車及比對死者指紋，查出身分。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄愛河14日一天內接連發現3具浮屍，這連環的巧合讓警方也感到驚訝。前2起浮屍案，分別是77歲的蘇姓老翁及61歲的林姓婦人，打撈上岸皆已明顯死亡。第3起男性浮屍被打撈上岸時，身上無證件，警方經由遺留在路邊的機車及比對死者指紋，確認是45歲鄒姓男子。

昨天下午近3時20分許，三民一分局接獲民眾報案，指出同盟路段的愛河河面上有人載浮載沉。轄區哈爾濱派出所警員及消防人員獲報趕抵現場，將一名男子打撈上岸，不幸的是，該男子已明顯死亡。

由於第三名浮屍身上沒有任何證件，警方立刻展開調查，沿著愛河路段尋找死者遺留的機車，同時比對死者指紋。最終，在鼓山愛河段發現一輛機車，車主為45歲的鄒姓男子。經過指紋比對和資料交叉查證，昨晚已確認這名浮屍就是鄒男。

據了解，鄒男是北部人，到高雄工作。警方已通知鄒男的妹妹南下高雄認屍，並將報請檢察官進行相驗，以進一步釐清詳細的死因。

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