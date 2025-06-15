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社會 社會焦點 保障人權

潭北派出所歡度警察節！獲贈保溫杯藏巧思　警開心：儀式感十足

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲潭北派出所特別準備刻有所內每位同仁姓名的不鏽鋼保溫杯。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

今天（15日）是警察節，台中市大雅警分局潭北派出所特別準備刻有所內每位同仁姓名的不鏽鋼保溫杯，象徵了親近民眾諧音的「警察杯杯」，讓員警們大呼驚喜，直喊「真有心！」潭北所長簡淳哲表示，盼藉此鼓勵每位同仁，大家都是守護轄區治安的警察英雄。

簡渟哲表示，今年警察節首次宣布警察機關放假一天，但因治安工作無假期，外勤同仁仍需值班，為感謝大家的辛勞，他與潭北警友站長黃名緯特地挑選了精緻實用的316不銹鋼材質杯子，響應環保又符合出勤需求。杯子上刻有「制霸潭北」及每位員警的名字，簡渟哲解釋說「制霸潭北」的巧思來自「北」的台語發音與國語的「霸」相近，象徵員警維護治安的魄力與霸氣。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲杯子上刻有「制霸潭北」及每位員警的名字。（圖／記者白珈陽翻攝）

派出所內警員收到禮品時，不論是資深的巡佐或是警員，看著自己的專屬杯，都稱讚這是最實用又最有心的警察節禮物！員警私下說，上面這次的禮物，雖然沒有刻上老派的：所長和警友站站長敬贈、警察節快樂的字樣，但是這份心意，在每個人拿到手上專屬的「警察杯杯」的時候，已經被放進心裡牢牢記住了。也有員警笑著說：「這真的比刻什麼『敬贈』、『快樂』更有心！帶這杯出勤，整個使命感滿滿。」

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