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南投縣慶祝警察節　表揚19位模範警察及績優員工

▲警察節到，南投縣政府表揚19位模範警察及績優同仁。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲警察節到，南投縣政府表揚19位模範警察及績優同仁。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是一年一度的警察節，南投縣警察局系列慶祝活動陸續登場，日前頒獎表揚頒獎表揚偵查佐蕭博文等全國及縣警局模範警察、績優員工17人，感謝警察同仁的奉獻。

「114年警察節慶祝大會」13日下午在南投縣警局6樓大禮堂舉行，縣長許淑華到場主持、親自頒獎，警友會理事長簡崇吉另致贈模範警察獎勵金，縣議會議長何勝豐也出席，並宣布加碼模範警察獎勵金，及致贈績優員工水晶球獎座，縣議員黃春麟、簡峻庭、宋懷琳、張婉慈、立委辦公室主任等多名來賓也到場，感謝警察同仁對社會的付出。

▲警察節到，南投縣政府表揚19位模範警察及績優同仁。（圖／南投縣政府提供）

縣警局指出，獲頒獎表揚者包括全國模範警察蕭博文、警察局模範警察偵查佐賴柏佑及17位績優員工；警察同仁一年來於治安、交通方面的貢獻卓越，例如竹山分局破獲強盜案、南投分局破獲銀樓強盜案及故意殺人案、刑警大隊破獲製改造槍砲工廠案等重大刑案。

▲警察節到，南投縣政府表揚19位模範警察及績優同仁。（圖／南投縣政府提供）

許淑華感謝警察同仁的用心，鼓勵持續保持工作熱誠，另也感謝縣議會對在經費上的支持，讓警方同仁有更穩定安全的設備及裝備工作；縣警局長謝宗宏表示，感謝縣政府在財政有限下，114年度仍編列預算629萬元，用以信義分局新鄉派出所及豐丘派出所加強耐震補強工程，改善警局勤務處所環境，提供同仁舒適的辦公環境，以提升為民服務品質，有效打擊犯罪、維護良好社會治安。

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