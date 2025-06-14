朝聖大驚喜！教宗聽「TAIWAN！」雙眼發亮　台灣新婚夫妻親獲祝福

▲教宗良十四世於11日的公開教理講授與接見中，接見了來自台灣的一對新婚夫婦。（圖／翻攝自臉書／Taiwan in Holy See 駐教廷大使館）



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教宗良十四世於11日的公開教理講授與接見中，接見了來自台灣的一對新婚夫婦，他聽見TAIWAN的瞬間，眼睛驚喜瞠大、露出燦爛笑容。教宗讚許台灣主教團與台灣教會在福傳工作上的努力，更允諾為台灣特別祈禱「不要戰爭！」

我國駐教廷大使館表示，在歐洲大太陽下曬了5.5個小時終於見到教宗的，是上個月剛結婚的吳君健和陳思穎。帶著台灣主教團福傳委員會的任務，與花蓮教區聖瑪爾大女修會會長陳麗卿修女，一同出席1日至5日GLOBAL 2033在羅馬舉辦的國際領袖峰會與女性影響力峰會。

吳君健和陳思穎會後停留在羅馬朝聖數日，喜逢教宗的公開教理講授與接見日，更幸運獲得與教宗近距離見面與談話的機會。駐教廷大使館指出，GLOBAL 2033是全球性的福傳運動，由天主教會發起、其他基督宗教的弟兄姊妹們響應，共同為耶穌基督受難、復活與升天，也是基督建立的教會誕生的兩千週年，準備一份給耶穌的大禮：讓世界每一個角落都聽見耶穌基督的福音！

台灣主教團福傳委員會執行秘書陳思穎分享，台灣教會近年來與國際福傳組織積極交流，更連續兩年派代表參與GLOBAL 2033峰會，讓台灣教會與普世教會的福傳活動有更多友誼的交流與資源的分享。

今年有超過70個國家與會，171位代表全都認識台灣，主辦方更在峰會結束前的祈禱時刻特別邀請眾人為台灣祈求天主的護佑。來自五大洲、膚色語言各異的教會弟兄姊妹圍繞著台灣代表們，在祈禱尾聲不斷吶喊「TAIWAN WILL BE SAFE！」令在場者無不動容，更感受到台灣在世界中所獲得的友誼是如此豐盛珍貴。

目前在輔大攻讀哲學博士的吳君健則分享，每週三教宗的教理講授日都是開放的，只要在梵蒂岡官網上登記索取票券即可參與。在天主教會內舉行婚姻聖事2個月內的新婚夫婦，更可以請所屬堂區開立婚配聖事證明，穿著正式婚紗禮服，#在申請票券時註明新婚，即可在入場時獲得特殊座位，教宗會特別歡迎並祝福新婚夫婦。吳君健建議天主教友，結婚可以選擇羅馬為蜜月首選，獲得教宗的親自祝福。

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