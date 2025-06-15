經濟獨立只是「假獨立」！台人最難「心理斷奶」　諮商師點原因

▲真正的獨立不只是經濟獨立，還要「心理獨立」。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

生活獨立、經濟獨立，並不是真正的獨立！台灣人普遍「服從權威」，導致經常害怕犯錯，總是要等到有他人的支持，才敢做出重大決定；或者太在意別人的想法，情緒隨著他人的反應起伏，甚至陷入自責、羞愧中。心理師黃惠萱提到，這並不是因為能力不夠好，而是無法「心理獨立」。

心理師黃惠萱撰寫《冒牌獨立》近來由寶瓶文化出版，她說明，這是一本寫給成人的心理獨立之書，她提出，真正的獨立，並不只是生活、經濟上的獨立，而是要「心理獨立」，才是真的獨立。

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書中闡明了「心理獨立」的意義，前半部列舉了一些常見的人際困境與生涯抉擇，這些情境可能出現在成年早期，也可能發生在成年中、後期。從故事會看到，有些人離開原生家庭已久，仍深受早年經驗影響；也有些人總是等待他人的支持，才敢做出人生重大決定。

還有些人在群體中，太在意他人的想法，情緒隨他人反應起伏，找不到內心的錨點；或者就算做出自己的人生選擇，卻因旁人的眼光，而感到愧疚或困擾，難以找到安適的立足點。

▲心理師黃惠萱撰寫《冒牌獨立》。（圖／寶瓶文化）

例如有女性會自責，「是不是因為我不夠好，所以才生不出小孩？」還有成年子女忍不住想，「是不是我一定要過得不好，媽媽才會放過我？」也有從小受父親虐待，想劃下界線，朋友卻說，「父母就算有萬般錯，現在都老了，孤獨老人多可憐。」這些情況都需要先做「心理獨立」。

黃惠萱也說，人們最常慣用的「逃避」或「離開」，並不是心理獨立；只有「覺察」和「發聲」，才能讓人邁向心理獨立。

她提出透過3步驟「心理獨立」：

1. 辨別自己身上「來自重要他人／權威者的影響」。

2. 要對「來自第三人／競爭者的影響」有所覺察。

3. 最重要的一點，你要把最多的力氣，用在探索「自己真正的看法」，並接納「真正的自己」。

其中「同理式覺察」，指我們與重要他人、權威者互動時，不再依附對方的看法，而是發展出自己的觀點，並且能理解、同理對方，為什麼會跟我們有不同的想法，劃下彼此的界限。

「對話式發聲」不同於「對抗式發聲」，而是理解到，說出自己的想法，不是為了要「贏」對方，或透過說服來改變對方。對話式發聲不會激起對方的防衛，而是帶來溝通和理解，達成關係裡的獨立與共好。

因此書的後半部，詳細探討鍛鍊心理獨立的兩大關鍵方法「覺察」與「發聲」，期望陪讀者逐漸找到心理更加獨立的下一步。

一旦能夠「心理獨立」，我們不再被他人的情緒與觀點牽著走，不會寄生在不平等的關係裡，能告訴對方，「我理解你，但我站在自己這一邊」。同時，不再自責、自我懲罰，因為沒有錯誤的決定，只有「屬於自己」的決定。也不再懷抱羞愧感，能追求與接納自己的成功與幸福，因為「我讓自己過得好，沒有對不起任何人」。

《冒牌獨立》新書由寶瓶文化出版，也獲得許多作家、心理師推薦，包括林萃芬、洪仲清、留佩萱、胡展誥等人，諮商師吳姵瑩也說，「黃惠萱心理師不只是談怎麼離開，更談怎麼留下來還能做自己。」更有人讚，「這是台灣讀者極需要的一本心理書。」