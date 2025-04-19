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「過度成就者」總是忙計畫下件事！以為成功=安全　休息反而恐慌

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲「過度成就者」的腦中只想著一件事：成就＝安全與愛。（示意圖／CFP）

文／安德莉亞．歐文（Andrea Owen）
摘自／寶瓶文化《如何停止不開心

過度成就者相信：我的成就即是我。我如果可以做到更多，達到所有的目標，盡可能地高效多產，並確保每個人都知道，就能免於被批評、評價和拋棄。我的價值完全建立在個人成就，以及人們如何看待我的成就和成績之上。「過度成就者」的腦中只想著一件事：成就＝安全與愛。

下面是四十一歲的醫師蘇珊的故事，她是三個孩子的母親。

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我一直是個過度成就者。成長過程中，我一直都是老師的寵兒；我在週末做的第一件事就是完成所有家事。我是畢業生致詞代表，擁有六個學校社團的經驗，上了一所常春藤大學的醫學院。我一直在尋找能讓我比昨天更好、比別人更好的方法。

直到四十歲我精神崩潰，才意識到自己所做的一切都是因為除非我盡可能做到更多，否則我就不覺得自己是一個很好或有價值的人。我成了那些成就的化身。如果沒有它們，我不知道自己是誰。

過度成就者往往很焦慮；他們的注意力從不在自己身邊的人身上，甚至也不能專注於當下正在執行的計畫上。他們總是在想著要做下一件事。例如，一個過度成就者如果剛接受求婚，那她已經在想婚禮的事，而不是在未婚夫面前感受那充滿愛意和快樂的瞬間。

某天，蘇珊梳理了一下自己的生活，意識到她的每日行程如此忙碌，簡直做了三人份的事。

我會在四點或四點半起床，健身，處理積累的信件，在孩子和先生起床之前做些家事。接著幫孩子打理好一天所需，送他們去上學，然後一整天面對病人。之後，趕著帶孩子們參加一些課外活動，回家，並做晚飯（通常是我事先準備好的餐點，因為我會在週日花一整天的時間採買並準備一整週的伙食）。

晚飯後，協助孩子們完成作業，洗衣服，做一些工作，最後在晚上十一、二點癱倒在床。我精疲力竭，整天依靠咖啡因和腎上腺素讓自己維持運轉。

▲「過度成就者」經常忙著計畫下一件事，活在焦慮之中。（示意圖／CFP）

●如何停止不開心？

如果你是一個過度成就者，我不會建議你要少做一點，像是要求你待辦清單裡最多只能有六件事情，或說：「你需要冷靜一下。」我不會要你別在一早醒來就查看電子郵件。你是個實踐者，它已經成了你的一部分，很可能也是你人格的一部分。你還是可以做所有你想做的事情，但我希望你仔細審視這一切。

一、先說最重要的——你的身體健康。你的睡眠品質好嗎？你有長期的焦慮症狀嗎？有腸躁症嗎？如果你有一些健康問題，而且你是一個過度成就者，那麼這個習慣便是這些症狀的主要成因。人的身體可不能一直工作不休息。

二、清點人際關係。你的待辦清單總是那麼滿，你的伴侶是否感覺自己被忽視了？你的小孩是不是也感覺到了沉重的壓力？你的工作都順利嗎？你是否想過在生命的終點，要用怎樣一句話概括這一生？「她一生獲得了最多的成就，是個勝利者」？還是「她曾在關係裡努力，並付出真心誠意，是個勝利者」？你看出其中的巨大差異了嗎？

三、看看你在照顧身心健康上做了哪些事。任何一本自助書籍都會告訴你，矯正「用成就和效率來提升自我價值」的方法是休息，安靜下來，並享受樂趣。我也不例外，但我知道你會對這些建議感到難以接受，我希望你能給我一分鐘，因為我有預感，我知道一個讓人難以接受的真相——關於你為什麼拒絕慢下來，以及拒絕「不做你所做的一切事情的奴隸」。

●慢下來，休息，檢查一下

當你過度追求成就，便是在逃避那些正發生在你生活中需要你去查看的糟糕事。例如，也許你的婚姻陷入了麻煩，你沒有選擇和伴侶好好溝通，自己或和愛人一起去接受心理治療，或是分手。相反地，你選擇做很多、更多、再多的事。你讓自己分心，全力投入待辦事項，好讓自己暫時感覺良好。

不幸的是，那些未被妥善處理的事物都在等著你，並且會一直等你。它們愈是得不到處理，就可能會變得愈糟。

安靜下來，放慢腳步，休息一下。

真的靜下來時，大多數過度成就者會很害怕，對他們來說，休息的感覺就像死亡。如果你也如此，我建議你留意一下自己究竟在怕什麼。

我不是要你花一個小時冥想或休息上一整天，我所要求的，就只是要你挑戰自己，思考一下你靜不下來究竟是在逃避什麼。如果你覺得這個問題太大了，可以拿出你的日記本，靜下來思考這個問題，然後回答它。

●擁抱失敗

我想讓你知道並相信，擁抱失敗是讓你變得更好的一部分。也許失敗只是一個可怕的詞，因為我們的文化對它有所誤解。
沒有失敗，就沒有學習。沒有失敗，就沒有進步。沒有失敗，就沒有創造力和改變。最聰明、最創新、最了不起的領導者都失敗過，但他們會繼續失敗。

如果需要，你可以每天提醒自己：如果停止犯錯，我就停止了學習和成長。

當你失敗，要立志讓失敗變得有價值。讓它刺痛你，觀察你的自我對話，承認失敗是你進步的關鍵，並且盡快、有意識地檢查你從這次失敗中學到了什麼。希望如此你便不再把失敗看成是一件不祥的、需要避免的事情，而只是把它當作「成為最好的自己」的必要途徑。

記住：你很了不起。無論你有沒有成就，你都很了不起。你，只是你，就算沒有一切豐功偉業，你依然是了不起的。當你愈能把潛在的東西層層揭開，開始看到「你本來就很棒」這件事，你就愈明白，你不需要靠習慣性過度追求成功才能存在這世界上。

★本文摘自寶瓶文化《如何停止不開心》，作者安德莉亞．歐文（Andrea Owen），美國百萬暢銷作家、知名人生教練，戳穿14種讓你煩躁、內耗的慣性思維，為你生活裡的擦傷療癒清創。

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