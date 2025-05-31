她38歲「拋棄母親」　4歲多次差點被虐死⋯幼稚園下課媽媽秒變惡鬼

▲日本作家自述長年受到母親虐待，終於在38歲決定拋棄母親。（示意圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

「孝順」一直是亞洲文化重視的美德，不過日本作家菅野久美子在38歲時，決定「拋棄母親」。她在書中描述，自己4歲時經歷無數次差點被「虐死」的情況，幼稚園下課後，剛剛跟老師和同學微笑揮手說再見的媽媽「秒變惡鬼」，用毛毯蓋住她並掐著說「要是沒生你就好了！」

菅野久美子在《拋棄母親》書中血淚自述，幾年前她選擇主動「拋棄母親」，是她此生做過的最艱難的決定，那種痛苦不亞於活生生撕裂她的身體，「但即便如此，我還是能自信地告訴你，如果與父母的關係讓你感到痛苦，完全可以像分手一樣拋棄這段關係。」

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回想母女關係最早的記憶，是她在4歲時，每當她跟媽媽一起從幼兒園下課後，稍早還在老師和同學們面前「滿臉笑容」的母親，臉色就突然臉色一沉，變得如同「惡鬼」一般。

菅野說，「回家後，一旦母親心情不好，我就能嗅到虐待即將開始的氣息，害怕得直發抖。有時候，她早上還高高興興地把我送去幼兒園，回家後又是另一副面孔。因此，我完全無法預料她什麼時候會虐待我。」

母親總是拉開壁櫥，粗暴地拿出一條聚酯纖維毛毯，咚一聲甩下，「成千上百的細小纖維在空中飛舞」， 下個瞬間，她的視線就被黑暗籠罩了。母親用毛毯蒙住她的頭，掐著她的脖子，任憑她掙扎、哭喊、吸入過多毛毯的纖維而無法呼吸，陷入垂死，也無法抵抗母親的施虐，此時會聽見一句「我要是沒生你就好了。」

一路以來，她經歷母親無數駭人、致命的虐待，包含肢體與精神上的凌虐、語言暴力、高壓學習的「教育虐待」，而在這過程中，父親始終像個局外人。

她在校被霸凌，開始拒學、繭居，成年後出現扭曲性癖，數次嘗試自殺。直到接觸「代理家人」，也就是從長照到臨終送葬、遺物整理皆一手包辦的服務，為了不再被黑洞一樣的家拖垮一生，她才決定要「拋棄母親」。

菅野久美子描述，她曾經想著「到了這個年紀，我還在沒出息地渴望著母親的愛嗎？我每天都在反覆問自己。我終其一生都在渴望母親的認同，但也拚命想從她身邊逃離。」

她對母親混沌、複雜的情感，把自己推入了痛苦的深淵，可怕的是就算內心再矛盾，也一直懷著對母親的複雜情感，承擔起照顧母親的責任。「到死之前都會如此痛苦嗎？不，我們可以得到自由。在生命走到終點之前，我必須跟母親訣別。為了在社會層面上逃離母親，我們必須先在現實中創造『子女不必盡孝』的選擇。」

▲《拋棄母親》一書將由寶瓶文化在台出版。（圖／寶瓶文化）

她寫下《拋棄母親》這本書，深入探討原生家庭的虐待、缺愛與疏離，也提及近年在日本興起的「代理家人」服務。出版社介紹，這是作者寫給所有渴望逃離父母之人的一封信，也是對當代社會拋出的提問：「面對深愛但也恨之入骨的父母，孝道是否仍為必須遵循的唯一道路？」該書近來也翻譯成繁體中文版，由寶瓶文化出版發行，預計6月4日上市。

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