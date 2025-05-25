志願填1所學校比10所更幸福！心理學家：「追求更多」反而不快樂

▲志願填越多學校，可能是個「極大化者」，容易感到不滿足。（圖／資料照）

文／大石繁宏

譯者／陳正芬

摘自／時報出版《內在富裕》

幸福陷阱的第二個元素是，只要不要求太多，其實就比較容易幸福。社會心理學家貝瑞・舒瓦茲（Barry Schwartz）發現了「知足」的力量。如果你經常覺得「夠好了」，換言之你是個「知足者」，是一個為了夠滿意的選項，而犧牲最佳選項的人，那麼你更可能對你的決定感到心滿意足。

假設你是高三生，你的學業成績平均點數（GPA）幾近滿分，學科測驗（SAT）的成績也很高，你參與過各式各樣豐富的課外活動，你會想進什麼大學？或許你會想進你可能進入的最佳學校，於是你申請了10所學校。

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如果你是上述這樣，那麼你就是個「極大化者」（maximizer）。現在，假設你是個知足者（satisficer），你大有可能進入某間常春藤名校，或者杜克之類的超級菁英學校，但你卻說：「我認為維吉尼亞大學擁有我要的一切，況且我還可以拿到州民學費減免。」於是你只申請了維大而進去就讀。

現在，假設有一位極大化者進了康乃爾大學，而一位知足者進入維吉尼亞大學。第一年結束時，誰可能比較幸福？一項研究以類似的情節為主題，發現去讀維吉尼亞大學的人，可能比去讀康乃爾的那人更幸福。這與兩所學校的優劣無關，而與替代選項的概念有關。

讀康乃爾的那位申請了10所學校，意思是有9個「反事實」（counterfactual）。「如果我的SAT再高個20分，或許就可以進耶魯」、「如果我再多一項課外活動，或許就進得去普林斯頓」。

相反地，那位選擇維大的知足學生，沒有任何反事實，因為這個人找到一所符合所有要求的學校，沒有申請其他任何學校，只要沒有替代選項，就沒有反事實，沒有遺憾。

有些美國人堅信，進入菁英學校等於步上幸福人生之路，殊不知「知足的心態」才是更可靠的道路。如果你進不去首選的學校，別再想它了，開始尋找目前就讀學校的優點，儘管說的比做的容易，但這能夠使你更幸福些。

●「向上社會比較」是另一個不幸來源

與追求極大化心態密切相關的「向上社會比較」（upward social comparison），是「不幸福」的另一個來源。

網景（Netscape）的共同創辦人吉姆克拉克（Jim Clark）在矽谷有過一系列成功的創業經驗，他向新聞記者麥克．路易斯（Michael Lewis）回憶道，起初他以為只要賺到1千萬美元就會幸福，但是之後網景非常成功，於是他覺得只要賺1億美元就會幸福，之後公司再度一飛衝天，這下子他覺得只要賺到10億美元就會幸福，於是他賺到了10億美元。現在他說：「我想要⋯⋯比賴瑞艾利森（Larry Ellison）更有錢，然後我就覺得夠了。」

根據《富比士》（Forbes）雜誌，2023年克拉克的身價為38億美元，賴瑞艾利森的身價為1580億美元，我想著，儘管吉姆克拉克成就斐然，但他不知是否有滿足的一天。就這點來說，研究人員的發現非常明確，索妮亞‧柳波莫斯基和李‧羅斯（Lee Ross）做出結論，「不進行向上社會比較的人，比沉迷其中的人更幸福」。

▲社交媒體容易讓人產生「向上社會比較」。（圖／資料照）

我們受到社交媒體上精心營造的形象疲勞轟炸，除了自己以外的每個人，似乎都在享受人生最好的時光。「向上社會比較」很難避免，但的確是做得到的。我還記得夏洛特鎮百福中學（Buford Middle School）校長強森先生向家長和學生們說過，那個他在維吉尼亞大學讀書時的故事。

住進學校的第一天，強森這位從田納西州來的非裔小孩，拎著幾個裝滿東西的黑色垃圾袋，他注意到其他學生是把東西裝在行李箱裡，於是他問了他的油漆工父親，「我們家怎麼沒有行李箱？」他父親怎麼回答的？「兒子啊，跟別人不同沒啥大不了的。」當你自覺不如那些在社交媒體上炫耀的人時，不妨想想強森父親的話，「跟別人不同沒啥大不了。」

●丹麥人的幸福秘訣

由於丹麥經常在世界幸福國家排名中名列前茅，於是BBC去丹麥人身上尋找幸福的關鍵。而祕訣是什麼呢？許多丹麥人表示，他們對人生「沒有太多期望」。

丹麥有一句智慧小語說道，「降低你的期望，滿足於你擁有的」。就像我的父親，許多丹麥人珍視「愜意」（hygge），也就是生活中的舒適和小確幸，以及「人生足矣」的觀點。

●「知足者心態」更好？

這是否意味著我們應該推崇知足者心態，勝過極大化者的心態？我並不這麼認為。知足者心態在人生中有個重要位置，當我買東西、做計畫或者做日常生活的決定時，我會積極使用這種心態，但這樣的心態也有缺點。舉例來說，它會使你滿足於現狀，不願去面對必要的挑戰和個人成長。

這是幸福陷阱的第二部分，在你能有更多成就的地方停下腳步。勿忘《美麗新世界》（Brave New World）中「野蠻人」約翰發出的警告：「我寧可不幸福，也不要你那種虛假的、說謊的幸福。」

佛里德里希．尼采（Friedrich Nietzsche）定會認同約翰的宣言。尼采相信，大部分的人被矇蔽了，以為必須追求幸福和品德，他在《查拉圖斯特拉如是說》（Thus Spoke Zarathustra）中描述，人們如何被誘惑要過著幸福和品德高尚的人生：「他們會以美言，誘使我去做些小小的美德，他們會說服我的腳，踏著輕快的踢踏步走向小小的幸福。我睜著雙眼在這群人中行走，他們變小，然後更小、更小，這正是因為他們對幸福和品德的教條，因為他們的美德也是怯懦的，因為他們想要獲得滿足，而唯有平庸的美德跟滿足並列，才不顯得突兀⋯⋯平庸地擁抱小小的幸福，也就是他們所謂的『順從』，他們卑微地瞇眼，看不清整體，尋求另一個小小的幸福。說到底，這群傻子最想要的就是不被任何人所傷，於是他們取悅並滿足每個人。這是一種怯懦，儘管被稱之為美德。」

尼采擁護的不是因襲傳統、簡單安適的人生，而是漫遊者的人生。尼采對他自己說道：「我是個漫遊者，也是登山者⋯⋯直到此刻，你才真正步上偉大之路！高山與深谷如今連結在一起，你正步上偉大之路，迄今之前的一切終極危險，已經成為你的終極庇護所。」

查拉圖斯特拉與所有行走天涯、生活與危險相伴的人為友⋯⋯「你們這些勇敢的探索者、研究者，所有揚起機敏之帆，駛入驚滔駭浪中的人——你們這些醉於謎語、喜於暮色的人，你們那靈魂之笛誘人誤入每處漩渦，因你們面對威脅時，不願以懦弱的手去摸索前行。凡你們能猜想的地方，就厭惡推論——我只向你們說出我親見的謎，那是屬於最孤獨者的異象。」小小的幸福和意義是危險的，因為兩者如此具有魅惑力，大部分人會在近乎不自覺之下，被帶向傳統，過著和諧的、沒有衝突的人生，但對於查拉圖斯特拉來說，那是不值得活的人生。

如果你有著「必須一直處在幸福狀態」的壓力，請記住，有時候難過、生氣或恐懼是無妨的，這些情緒為你的內在生活增添複雜與豐富的內容。

如果你已經對人生滿意，你做得很好，但也不妨花上片刻反思你的「知足者心態」，或許人生可以不光是安適和小確幸，至少偶爾，接下來的篇章裡，我們將會看見「幸福不是美好人生的唯一途徑」。

★本文摘自《內在富裕：用新體驗取代遺憾，活出充滿故事的人生》，作者大石繁宏，芝加哥大學馬歇爾．菲爾德4世心理學教授（Marshall Field IV Professor of Psychology），也是幸福、意義與文化等領域最具權威的人物之一。



許多人認同「人生要追求幸福與意義」這個標準答案，他提出顛覆觀點，一味追求這兩件事，反而容易陷入舒適圈而「充滿遺憾」。他以「內在富裕」的新概念，強調圓滿的人生來自於不斷探索、擁抱挑戰、冒險，累積各種獨特的經驗與故事。