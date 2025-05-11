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後悔自責怎麼辦？「最強1咒語」自我原諒　負能量是正常通關過程

▲吵架,分手,煩惱,女人。（示意圖／視覺中國CFP）

▲不努力原諒自己，就會背負沉重的負擔。（示意圖／視覺中國CFP）

文／安德莉亞．歐文（Andrea Owen）
摘自／寶瓶文化《如何停止不開心

告訴你一個憐惜自己的關鍵：原諒自己。

為什麼是原諒？不努力原諒自己，我們就會背負沉重的負擔，而這負擔會加重我們內心的自我批評。自我原諒與愛護自己、憐惜自己之間密切相關。

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讓我們從描述問題開始。你做過讓你後悔的決定嗎？你有沒有讓自己陷入不利的處境？在過去和現在，你背負著某些情感包袱嗎？想想那些你還在為之自責或「懲罰」自己的事情。也許你曾有如下經歷：

．欺騙配偶或伴侶。
．對家暴逆來順受，卻沒有在自己知道應該離開時及時止損。
．經歷過一次痛苦的流產。
．大聲責罵你的小孩（在今天早上或者在過去）。
．在別人需要幫助時無動於衷。

或許你需要與自己和解，原諒自己——因為你已經因此讓自己經歷了太多悲傷、虐待和難堪。有時候我們會因為沒有達成理想的目標而自責，而我們知道自己本可以達成。但不管怎樣，那都是一段旅程。你可能在理性上知道這一點，但卻花費太長時間在感性上接納它，你對自己沒能達成目標還是過於苛責了。

我要問你這個問題：你認為「原諒自己」意味著什麼？

很多人不原諒自己，因為他們覺得有必要為自己的錯誤負責。為錯誤而受苦，持續不斷地自責，在某種程度上來講是為了贖罪。對此，如果你認為自我原諒意味著自己以往的所作所為都是對的，或者原諒自己之後，你會自動原諒做同樣事情的人，又或者自我原諒表示你不必為自己的行為負責，那麼我們需要談談。

以上並不是原諒自己的涵義，它的涵義應該是：你是個凡人，應該從對自身人性缺陷的指責中解脫出來。

一開始，你可能需要承認事實，無論它給你帶來多大困擾。這聽起來很瘋狂，但大多數時候我們就是會否認發生的事。因為承認事實意味著你可能要為自己的行為承擔某種責任，甚至做出補償。同時，完全承認現實可能意味著，你將不得不經歷過去一直在逃避的感覺和情緒。

此刻不該掉進自我虐待的兔子洞裡。我希望你最終能憐惜自己，但在感到懊悔時，我們也需要為自己做過的事情道歉。

懊悔的定義是，對所犯錯誤感到深深遺憾或內疚。內疚可能對我們有好處，因為它能激勵我們做出改變。當我們感到內疚，我們知道自己做錯了什麼。有時我們的所作所為違背了自己的核心價值，甚至會傷害別人。內疚可以促使我們彌補自己的行為，並從錯誤中汲取教訓，在下次做得更好。

同樣重要的是，留意內疚以外的感受，比如恐懼、怨恨、憤怒、羞愧、沮喪、難堪等。你在逃避其中任何一種感覺嗎？
如果要我猜，我會說，是的。也許你還給這些感覺留下了空間？原諒自己或別人時，這些感覺往往就會出現。有時候，一大波糟糕的感覺會向你襲來，你要為此做好準備，知道這是正常且必要的通關過程。

▲有時一大波糟糕的感覺襲來，你要知道這是正常且必要的通關過程。（圖／視覺中國CFP）

在自我原諒的過程中，你可能還需要向某人賠罪。這樣做不單純是為了淨化你的道德心，讓你晚上睡得更好。只有在不會引起別的麻煩時，你才應該道歉或賠罪。

假如你和一個已婚男性有曖昧關係，覺得自己需要向他的妻子賠禮道歉，如果你確定這會造成二次傷害，或許就不該做了。關於這個話題，恢復專案中有這樣一課，它建議「在會傷害他們或別人時避免這麼做」。換句話說，在你做這件事之前，要好好想想別人。

而另一方面，你的自我原諒不能依賴於別人接受你的道歉。他們不一定會接受。在最完美的情況下，他們會透過擁抱接受你的道歉，你們會一起哭泣，然後快樂地分開。但這不是重點。重點在於表達和感受你的懊悔。在說對不起之前，要確保你不是衝著結果去的。

自我原諒的最強咒語是：「我是凡人，我犯了一個錯誤。」

因為你是凡人，所以你會犯錯。就是這樣。犯錯並不意味著你是一個不好的人。這個錯就只意味著你是凡人，你把事情搞砸了而已。如果反覆念這個咒語有幫助，請多念念它。

沉浸於悲傷，處理各種感覺，原諒自己，這些會隨著時間的推移而發生，有時會交疊在一起。值得一再提及的是，自我原諒並不是一蹴而就的過程。可能對你來說很容易，但對其他人來說，它往往涉及實踐，是一個需要經歷數月或數年的過程。

還有，記得，原諒並不意味著遺忘。前事不忘，後事之師，你可以從所發生的事情中學到東西，並得到經驗的指導。你可以感到內疚或有其他任何感覺。我們的目的是處理羞恥感，並從記憶中剔除那些自己強加的責備。

對成長和幸福而言，你對自己說話的方式是極為重要且占據基礎地位的。它很重要，你也很重要。我希望你能投身於此。我曾目睹這個過程徹底改變人們的生活，我毫不懷疑，藉由關注自我對話，你將會更了解自己和你的人生。

★本文摘自寶瓶文化《如何停止不開心》，作者安德莉亞．歐文（Andrea Owen），美國百萬暢銷作家、知名人生教練，戳穿14種讓你煩躁、內耗的慣性思維，為你生活裡的擦傷療癒清創。

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