新北男辦「性愛挑戰賽」！妹子參加被騙砲10次　獎金也沒了

▲女子交出報名費，卻被騙財騙色。（示意圖／123RF）

記者曾羿翔／綜合報導



新北一名男子阿賢（化名）為滿足個人性慾，竟謊稱舉辦高額獎金的「性愛挑戰賽」，以虛構比賽規則誘騙女子小美（化名）交出報名費，甚至要求對方反覆進行性行為，藉此詐取性交機會與金錢。新北地方法院認定其手法惡劣，依詐欺得利罪判處有期徒刑1年10月，並沒收犯罪所得3000元，全案可上訴。

虛構性愛比賽 誆稱失敗要性交當懲罰

判決書指出，案發於2022年9月28日，當時阿賢經濟困頓，卻假冒「性愛挑戰賽」主辦人與評審關主兩個角色，在微信與交友軟體誘騙小美參賽。他以主辦人身分聲稱，繳交3000元報名費後，可挑戰在15分鐘內以口交讓關主射精，成功可得獎金45萬元；若失敗則必須與關主發生性行為作為「懲罰」。

小美誤信這項比賽規則，於當日下午赴阿賢位於新北的住處支付報名費後進行挑戰，失敗後即依所述進行性行為。

再誆600萬獎金 30天性交60次

事後阿賢變本加厲，又以主辦人身分稱，若願參加「30天內性交60次」的終極挑戰並成功達標，將可獲得600萬元獎金。小美再度誤信，自2022年10月初至同年10月23日，平均每週3次與阿賢發生性行為，甚至12月8日仍進行一次性交，前後共約10次，過程中皆未收取任何獎金。

法院重批行為惡劣 無悔意未和解

法院審理時認定，阿賢為智識正常成年人，僅為滿足個人慾望而策畫詐術，造成被害人在財產與身心方面均遭損害，犯罪動機與手段均屬惡劣。儘管阿賢坦承犯罪，但未與小美達成和解或進行賠償。法官最終依《刑法》詐欺得利罪判處有期徒刑1年10月，並沒收3000元犯罪所得，全案可上訴。



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