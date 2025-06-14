越籍男凌晨載2同鄉「烏龜翻」撞毀5車　疑疲勞駕駛釀3傷

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍鄭姓男子今（14）日凌晨開車搭載2名同鄉行經觀音區成功路一段時，突然失控連續撞擊路旁5輛轎車後翻覆，大園警方與消防救護人員據報後到場處理，肇事鄭姓男子與2名越南籍同鄉都受到輕傷，但拒絕送醫治療，警方初步調查鄭男並無酒駕情事，疑似疲勞駕駛肇事，真正肇事原因仍待調查釐清，鄭男需面臨賠償遭波及車輛毀損修復費用。

▲桃園市觀音區成功路今天凌晨發生轎車撞及路旁車輛後翻覆事故，總計波及5輛車輛。（圖／大園警方提供）

▲轎車撞及路旁車輛後翻覆，引起路人圍觀。（圖／大園警方提供）

大園警方指出，肇事的是28歲越南籍鄭姓男子，今天凌晨1時許，駕駛灰色轎車搭載2名越南籍同鄉沿觀音區成功路一段往敬業街方向行駛，突然失控連續撞擊路邊停放5輛車輛後翻覆，巨大撞擊聲嚇壞路人圍觀，員警到場處理時，所幸現場無人受傷，鄭男駕駛車輛擋風玻璃與車身嚴重毀損，鄭男與2名同鄉都有擦挫等傷勢，救護人員到場後為傷者清洗傷口、包紮止血等救護處置，但3人均拒絕送醫。

▲大園警方到場處理後將嚴重毀損肇事車輛拖離。（圖／大園警方提供）

警方為鄭男進行酒測，酒測值為零，警方初步判斷鄭姓男子疑似疲勞駕駛肇事，但真正肇事原因仍待後續調查釐清。