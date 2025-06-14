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又是「一頁式告」！淡水40歲女投資遇詐　慘被騙走1100萬

▲淡水警方先逮捕車手范男，又在附近逮捕準備取款的王男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲侯女與警方配合，順利逮捕前來取款的范姓車手。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市淡水區一名女子，因誤信投資詐騙遭詐取1100多萬元，日前與警方配合，順利逮捕前來取款車手，警方在附近巡查有無同夥，在300公尺外巷內，發現一名男子行跡可疑，立即上前盤查身分，發現為另起詐騙車手，正準備前往取款，警方除順利逮捕2名車手外，同時阻止另起詐騙案發生。

據了解，住在新北淡水的40歲侯姓女子，日前在臉書點進「一頁式」投資廣告，透過連結加入LINE群組，誤信詐騙話術從今年3月至6月之間，陸續面交1100多萬元「投資款項」，直到侯女要贖回時遭拒，才驚覺遭騙憤而報警；本週三（11日）侯女佯稱加碼200萬元，成功誘騙車手前來取款。

▲淡水警方先逮捕車手范男，又在附近逮捕準備取款的王男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在附近發現，正準備前往取款的王男。（圖／記者陸運陞翻攝）

當天中午12時許，64歲范姓車手走進侯女所住的社區大廳，出示假證件表示取款，被埋伏的警員上前壓制逮捕，並查獲偽造的工作證、取款憑證及手機等證物。同時另組警力在附近搜尋，有無同夥監控手或收水手，卻發現28歲王男走在巷內形跡可疑，隨即盤查其身分，面對警方詢問卻矢口否認。

警方檢視王男手機，發現王男正準備向73歲劉姓婦人取款，警員隨即回撥電話，經向劉婦確認，發現王男為另起詐騙案車手，正要向她取80萬元，幸好警方及時阻止；此次行動順利逮捕范姓、王姓2名車手，詢後依詐欺罪、違反洗錢防制法，將2人移送士林地檢署偵辦。

▲淡水警方先逮捕車手范男，又在附近逮捕準備取款的王男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在范男身上搜出，假證件、收款單以及聯絡用手機。（圖／記者陸運陞翻攝）

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