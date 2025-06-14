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抗癌鬥士賣水餃！屁孩「金雞母」當玩具亂摸　水倒米中用手喇

▲家長放任小孩玩店家的金雞母。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲家長放任小孩玩店家的金雞母。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮34歲的抗癌鬥士許芷瑜，憑藉著彩色水餃創業，不僅對抗病魔，更撐起一家生計，如今她的水餃事業從網路轉為實體店面，生意逐漸步上軌道，不料一名家長帶小孩來店消費時，放任孩子亂摸店內供奉的招財金雞母，甚至將供品的水倒入白米攪拌，讓她大感無奈又心痛。

許芷瑜表示，當時她外出辦事，丈夫在廚房忙著煮水餃，這位家長帶著孩子在店內等餐，沒想到，小朋友不僅亂摸她從竹山紫南宮請回的招財金雞，還把供奉的水倒進米杯裡攪拌，甚至移動友人贈送的水晶發財樹和「爆單」吉祥相框。整個過程長達10分鐘，家長雖曾短暫制止，又放任孩子繼續玩耍，而家長拿到餐點後，僅輕描淡寫地提醒店家「米杯有水要換」，隨即離開。

許芷瑜返店發現狀況，調閱監視器才得知真相，並將影片PO網，她強調自己無意公審，但希望藉此提醒家長，店內供奉的神明與招財物是信仰的象徵，應給予尊重，而非放任孩子當成玩具。

▲家長放任小孩玩店家的金雞母。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲店家的招財金雞母及爆單等擺件遭到小孩亂摸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

對此，紫南宮主委表示，若招財金雞母被觸碰，只需將受污染的米和水更換，並擦拭周圍環境即可；若仍感到不安，也可將金雞母帶回宮內過爐淨化，無需過度擔憂。

事件曝光後，許多網友紛紛留言支持許芷瑜，認為家長應負起管教責任，而非放任孩子影響他人。也有人稱讚她的堅強與寬容，希望她的生意能越來越好，繼續傳遞正能量。

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