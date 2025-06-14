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國3追撞賓利！肇事男「不要命」棄車橫跨3車道　翻越護欄跑了

記者潘鳳威／新竹報導

國道3號北上77公里處關西路段，昨(13)日下午5時許發生一起離譜車禍，一輛銀色轎車於內側車道追撞前方白色賓利後，駕駛下車竟不要命地橫越三個車道，還翻越護欄棄車逃逸，行徑相當誇張。國道警方指出，目前已鎖定肇事車輛，積極追查駕駛身分，並通知其到案說明。

▲▼ 國道3號北上77公里處關西路段昨日發生一起車禍，未料肇事男子竟棄車逃逸 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲ 國道3號北上77公里處關西路段昨日發生一起車禍，未料肇事男子竟棄車逃逸 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼ 國道3號北上77公里處關西路段昨日發生一起車禍，未料肇事男子竟棄車逃逸 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲國道3號北向77公里新竹關西路段昨日下午5時11分發生車禍。（取自高公局1968APP）

經警方初步調查，事故發生於昨日下午5時11分，當時一輛銀色轎車行駛於國道內側車道，不明原因追撞前方由48歲林姓男子駕駛的白色賓利，後方車輛行車記錄器畫面顯示，肇事男子身穿黑色上衣，疑似下車查看車損情況後，下一秒，突然拔腿狂奔，無視許多車子疾駛而過，竟直接跑過三個車道，最後翻越外側護欄樹叢，消失於畫面裡。

警方到場處理後，確認林男無酒駕情事，事故也於當日下午5時57分排除，並已鎖定肇事車輛，持續追查男子身分通知到案說明，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

警方強調，國道行車務必保持安全距離，依規定未保持安全距離可罰3000元至6000元，若肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。尤其天候不佳、路面溼滑時，更要保持安全距離。呼籲駕駛養足精神上國道，遵守交通規則，避免事故發生。

▲▼ 國道3號北上77公里處關西路段昨日發生一起車禍，未料肇事男子竟棄車逃逸 。（圖／翻攝記者爆料網）

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