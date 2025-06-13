打造友善職場！台南勞工局研習營開訓　聚焦AI發展與溝通實戰

▲台南市勞工局於關子嶺勞工育樂中心舉辦就服人員研習營，聚焦永續與AI發展。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化就業服務人員專業職能，台南市勞工局自13日起在關子嶺勞工育樂中心舉辦為期多日的「服務人員內部訓練研習營」，聚焦永續發展、人工智慧、產業趨勢與EQ溝通力等主題，盼透過系統性在職培訓，提升整體為民服務品質。

此次課程設計以職能需求調查為基礎，並納入ESG、SDGs及2050淨零碳排等政策內涵，呼應當前產業轉型與就業挑戰。

勞工局長王鑫基指出，在知識經濟與產業變遷的浪潮中，人才是城市競爭力的核心，服務人員應與時俱進，不僅要懂得因應AI帶來的就業市場衝擊，更要提升溝通與情緒管理能力，成為求職者與企業之間的專業橋樑。他強調，課程聚焦「永續就業趨勢」、「產業變遷與AI應用」及「職場EQ」等議題，目標在於培育具備宏觀視野與實戰技巧的服務人才，實踐聯合國永續目標「不遺漏任何人」。

研習營學員反應熱烈，黃乙庭表示，課程讓她重新理解永續發展與職涯的關聯，對產業轉型有更清晰輪廓；翁耀文則說，作為第一線的就服員，與求職者及廠商互動頻繁，期待透過這次研習提升EQ與溝通力。勞工局職訓就服中心主任梁偉玲補充，藉由實作演練與互動教學，將培訓效益擴大，提升就服團隊整體專業度，也更能協助求職者在轉型中的勞動市場找到定位。