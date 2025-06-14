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斥資近5千萬！彰化新增萬年派出所　今正式進駐

▲▼彰化員林警分局萬年派出所今正式進駐。（圖／警方提供）

▲▼彰化員林警分局萬年派出所今正式進駐。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市作為南彰化核心城市，近年人口穩定成長，然而南區的東和、民生、黎明等8個里，長期處於莒光所（西區）與林厝所（東區）的交界地帶，縣府終斥資4983萬元興建「萬年派出所」，鄰近地方法院及即將啟用的彰化地檢署辦公大樓，於今日正式進駐運作，不僅徹底解決長達數十年的警政盲區，更打造治安一條龍的協防網絡。

萬年派出所坐落員林大道二段276號，佔地219坪的三層樓建築，自2023年5月動工後歷時1年9個月完工。其位置緊鄰彰化地方法院及即將啟用的地檢署，形成「司法治安廊帶」。新派出所劃分16個警勤區，配備專業警力與現代化設備，除傳統的治安巡邏、交通疏導外，更將強化防詐宣導、社區毒品防制等多元服務。員林分局長吳詠傑強調「這是員林首次實現東西南北四區均有派出所的完整佈局，警民互動零距離。」

▲▼彰化員林警分局萬年派出所今正式進駐。（圖／警方提供）

▲彰化員林警分局萬年派出所今正式進駐。（圖／警方提供）

隨着員林南區人口突破2萬人，萬年派出所的啟用被視為都市發展的關鍵配套。當地居民陳先生表示「現在步行10分鐘就能到派出所！」治安變得更好了，該所不僅解決轄區模糊的陳年問題，轄區內不僅有員林演藝廳及彰南運動中心，更將與周邊地檢署、法院形成一個完整的協防網絡。

吳詠傑強調，派出所是警政服務的第一線單位，萬年派出所的成立，不僅可提升治安能量，更能拉近警民距離、強化社區治安合作機制，期盼透過更加貼近民眾的服務，共同營造安全、安心的生活環境。

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