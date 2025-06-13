利用八仙塵暴騙賣「燙傷靈藥」　62歲男出獄流竄各醫院繼續騙

▲彰化伍姓阿北鎖定醫療院所詐騙病患家屬購買高價「靈藥」遭到逮捕。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

曾於八仙塵暴期間假冒醫師販售高價燙傷靈藥的伍姓男子(62歲)，2年前假釋期滿後仍不知悔改，持續鎖定醫療場所犯案，檢方調查，伍男以協助申請看護補助、販售高價止痛貼布等話術，共詐得9050元，依涉詐欺罪嫌遭起訴。彰化地院審理，判處應執行4月徒刑，得易科罰金，並沒收犯罪所得。

伍男有多項詐欺、竊盜等前科，曾於2015年八仙塵暴期間在彰化基督教醫院，假冒醫師，誆騙受害者的家屬有燒燙傷的靈藥，家屬因心疼孩子受傷，竟信以為真，立刻付了一萬元給伍男，又曾在澄清醫院及台中榮總等醫院，向病患家屬誆騙販售人工造口袋、高蛋白營養品，不料家屬等待多時卻未拿到相關藥品，家屬驚覺受騙，才趕緊報警處理。

依據判決書內容指出，伍男自2015年起在彰化、台中、台北等地已有多次詐欺前科，累計刑期達3年4個月。檢方調查發現，伍男於去年11月在彰基醫院後門，向家屬佯稱可提供止痛貼布，詐得4,550元；今年6月又在彰基醫院計程車排班處，向陳姓男子謊稱可協助申請看護補助，騙取4,500元。兩次犯行共獲利9,050元，均未歸還被害人。

彰化地方法院審理時，法官認為伍男專門挑選身心脆弱的病患及家屬行騙，雖金額不大但惡性重大。考量其國小肄業學歷、吊車司機工作背景（時薪1,500元）等情狀，依累犯條款加重其刑，兩案各判處3個月有期徒刑，合併應執行4個月，得易科罰金12萬元，並沒收未返還的犯罪所得。

伍男「騙」及台灣北、中、南，台北慈濟醫院、基隆署立醫院、台北市立醫院陽明院區、台北榮民總醫院、台北馬偕醫院、三軍總醫院內湖院區、彰化基督教醫院、台中榮總及澄清醫院等等院區，都有他的行騙紀錄；他被逮時，供稱自己作案無數，騙過多少人也忘了，犯案所得都拿去花天酒地。警方除呼籲受害者出面指證，也提醒民眾不要輕信偏方或來路不明人士，以免受騙。

