女看護欠百萬「還要繳房貸」助詐團騙161萬　賺1萬9下場超慘





▲彰化一名女看護當車手遭逮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名邱姓女看護工欠債百萬，加入詐騙集團當面交車手，詐團假冒藝人，向翁姓女子謊稱「安排見面需支付管理費」為由，面交2次騙走161萬餘元。邱女從中收取1萬9千元報酬，遭警查獲。法官認為邱女雖與被害人達成調解，但未能繳回犯罪所得，判處有期徒刑 1 年 4 月徒刑，沒收犯罪所得。

判決書內容指出，邱女於2024年 1 月間加入暱稱「威廉斯先生」為首的詐騙集團，擔任面交車手工作。該集團成員先透過臉書及 LINE假扮藝人，以「安排見面需支付管理費」為由，誘騙翁女分別於1月29日及2月7日面交共161萬2700 元。邱女依上游指示將詐得款項購買比特幣，並從中抽取1萬9千元作為報酬，事後遭被害人報警查獲。

邱女最初在警詢及偵查時辯稱自己也是受害者，否認參與犯罪，直至法院審理階段才坦承犯行。雖與被害人達成調解，但未能繳回犯罪所得。法院審酌對話紀錄、監視器畫面等事證，認定其自白與事實相符。

法官審酌，邱女雖非直接實施詐術，但參與三人以上詐騙組織，擔任車手行為助長犯罪集團氣焰，透過虛擬貨幣洗錢，增加查緝難度，考量邱女高職畢業、從事看護工作日薪2000 元，自稱因百萬債務、還要繳房租，想多賺一點錢才擔任車手鋌而走險，最終判處有期徒刑1年4月，未扣案的1萬9千元犯罪所得宣告沒收。