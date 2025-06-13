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枝葉纏高壓電！彰化網美聖地恐成「死亡圍牆」　隨時可能觸電爆炸

▲田中鎮九重葛花牆變調。（圖／民眾提供）

▲田中鎮九重葛花牆因認養人葉昭欽無力認養如今變調。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田中鎮的「九重葛花牆」曾是熱門打卡景點，如今卻因缺乏維護而雜草叢生，枝葉佔據道路、甚至纏繞電纜線，地方民眾憂心颱風季來臨時恐有倒塌危險。原認養人葉昭欽於今年4月提出終止認養後就未再維護，鎮公所12日邀集台電、農田水利署及里長會勘，葉卻未現身，遭轟「擺爛」。對此，葉也出面澄清。

▲田中鎮九重葛花牆變調。（圖／民眾提供）

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▲田中鎮九重葛花牆枝葉叢生。（圖／民眾提供）

葉昭欽大吐苦水，表示當初設立花牆花費100萬元，過去幾年修剪樹枝更耗資200萬元，但近三年公所完全不協助清運剪下的枝葉，讓他實在無法負擔。他指控，這一切只因政治立場不同導致公所態度轉變。他強調，並非無心維護，而是公所屢次刁難，甚至發公文要求因九重葛造成車禍，要他清理枝葉，但卻對他的求助置之不理。

對此，公所反駁表示，公所與葉昭欽簽訂的認養契約有效期至2029年，明文規定颱風季前須主動修剪枝條，且不得單方面終止認養。他透露，自去年9月起，葉昭欽就未履行修剪義務，公所三度發文催促並邀約協商，均未獲回應。由於花牆屬私人認養工程，公所若擅自修剪可能遭提告，因此進退兩難。

▲田中鎮九重葛花牆變調。（圖／民眾提供）

▲田中鎮九重葛花牆枝葉已經蔓延到電線。（圖／民眾提供）

會勘中，台電代表指出，九重葛枝條去年曾摩擦高壓電纜，導致梅州里大規模停電，台電雖兩度自行修剪，但長期仍須認養人負責。農田水利署也警告，花牆緊鄰排水溝，落葉堵塞可能引發淹水。梅州里長葉家國痛批，認養人不能以「不認養」為由推卸責任，此舉已危及公共安全。

▲田中鎮九重葛花牆變調。（圖／民眾提供）

▲田中鎮九重葛花牆枝葉叢生。（圖／民眾提供）

公所指出，景觀認養是社會參與的承諾，非宣傳工具，企業或個人應負起全程責任。若葉昭欽確定不再認養，應先完成基本修剪並恢復安全狀態，而非放任荒廢。公所將持續要求認養人出面解決，避免美麗花牆淪為地方負擔。

▲田中鎮九重葛花牆變調。（圖／民眾提供）

▲田中鎮網美秘境，九重葛花牆已變調。（圖／民眾提供）

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