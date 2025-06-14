S型逼車1分鐘！下秒打滑自撞護欄　32歲囂張賓士女身分曝光

記者唐詠絮／彰化報導

西濱快速公路王功路段13日下午，因大雨導致視線不佳，一名駕駛正謹慎行駛於外線車道。突然，一輛賓士車從內線切入，無故煞車、變換車道挑釁，1分鐘後自撞護欄，警方據報後前往，發現是一名32歲程姓女駕駛，經檢視影片後，相關惡意逼車危駕行為，認定已違法，最高可處3萬6,000元罰鍰、甚至吊照，將依法舉發；至於是否涉及《刑法》公共危險罪，有待進一步認定。

網友在臉書「爆料公社」貼出影片，事件發生在13日下午3點多，影片中駕駛行經在台61線王功路段外線，由於下雨視線非常差，下一秒一輛賓士突然從內線切到他的前方，接著開始不斷剎車挑釁，只要他切到內線，賓士就跟到內線，切到外線就跟到外線。

▲▼台61賓士惡意逼車挑釁完自撞。（圖／翻攝自爆料公社）

賓士駕駛見對方未反擊，最終加速駛離，然而幾秒後，賓士車行經一處彎道時，疑似因車速過快、路面積水打滑，失控撞上外側護欄。影片中可見賓士車頭保險桿脫落、燈具破裂，狼狽地卡在路邊。受害駕駛事後將影片上傳至臉書「爆料公社」，並表示當下雖未與對方衝突，但對這種危險行為深感無奈。

而賓士車一路耍狠卻自撞的惡劣行為，招來網友一片撻伐，紛紛狂虧「你（指PO文者）沒告訴他這邊不能停車嗎」？也有網友留言「積水還飆車，根本自找的！」「修養真好，要是我會停車大笑」「現世報來得比龍捲風還快」。也有人呼籲車主務必檢舉，避免對方再危害道路安全。

▲台61賓士挑釁完自撞。（圖／翻攝自爆料公社）

王功派出所獲報後趕抵現場，肇事的是程姓女駕駛，車上還載有一名男子，程女聲稱是「雨天路滑自撞」，與男乘客皆無受傷，並拒絕警方協助。然而，警方檢視影片後，認定其行為已違反《道路交通管理處罰條例》第43條，涉及惡意逼車、無故驟然減速等危險駕駛，最高可處3萬6,000元罰鍰、甚至吊照，後續將依法開罰。

至於是否涉及《刑法》公共危險罪，有待進一步認定。

▲台61賓士挑釁完自撞。（圖／翻攝自爆料公社）