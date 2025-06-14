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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最後一期前瞻特別預算703億三讀通過　共減列1.5億

▲▼立法院10日進行軍人待遇條例第五條表決，經表決過後完成三讀。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院會三讀。（資料照／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會13日在朝野無異議下，三讀通過前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，政院原編列軌道建設、水環境建設、綠能建設等多項中央、地方建設預算總計新台幣703億5萬元，經過聯席委員會審查、朝野協商同意後僅減列1億5230萬元，改列為701億4775萬元，全數舉債支應。

立法院財政聯席會去年底審查行政院所編列的前瞻建設第五期特別預算案，實施期程為114年度，包括軌道建設56億6410萬元、水環境建設217億9710萬元、綠能建設31億5700萬元、數位建設123億9102萬元、城鄉建設221億4641萬元、因應少子化友善育兒空間建設4億7244萬元、食品安全建設13億5000萬元、人才培育促進就業建設33億2198萬元，歲出所需財源總計703億5萬，主要為地方建設，全數以舉借債務支應。

立法院財政等6個委員會聯席審查結果，分別減列行政院主管相關計畫預算1800萬元、內政部400萬元、財政部80萬元、經濟部5700萬元、交通部400萬元、環境部350萬元、數位發展部6500萬元，合計減列1億5230萬元。聯席會後將將審查結果交付朝野協商。

歷經多次協商，朝野黨團於10日達成共識，新增多項通案決議，如要求無法於特別預算期程內完成的計畫，應於3個月內向立法院財政委員會提出書面報告並說明原因、若有特殊原因有必要使用大陸地區產品，應徵得立法院同意，並於1個月內向立法院財政委員會提出盤點報告等，協商也敲定於13日院會進行處理。

立法院會13日將前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案排入議程，並在朝野無異議狀況下順利三讀通過，原本歲出所需財源原列703億5萬元，隨同預算審議結果，減列1億5230萬元，改列為701億4775萬元，全數以舉借債務支應。

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