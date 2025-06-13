史上最長會期！　民眾黨團提案立法院二度延會至8月31日

▲民眾黨團將提案延會至八月底。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會日前通過藍營提案「延長會期至7月31日止」，而今（13）日院會中，民眾黨團再度提案，建請再延長會期至8月31日。

藍白日前聯手通過將立院會期延至7月31日，當時民進黨立委在議場內擺出10把貼著國民黨徽以及「國會保護傘」5字的雨傘，諷刺國民黨立委力拚延會，是為避免涉司法案件的立委遭偵辦。而該案通過後，目前立法院多個委員會所排的議程，皆以地方考察案為主。

今則是民眾黨團提案，將今日院會討論事項僅限列13案，包含大法官人事復議案、前瞻基礎建設特別預算、中央政府總預算報告案財政委員會部分、反廢死公投遭否決立院是否提行政訴訟、國家海洋科技營運中心設置條例草案、電信管理法修正草案、運彩發行條例修正草案等。

其中第二案為民眾黨團提案，針對第11屆第3會期建請再延長會期至114年8月31日為止，是否有當？請公決案。若該案於今日院會中處理，加上協商冷凍期部分，預計7月中旬可確定是否延會至8月底。

對於相關提案，綠委吳思瑤表示，延會要有社會正當性，既然延會可不可以認真審查國安法案？他們一手延會、一手擋國安法案，今天再次把相關提案擋在議程外，已經擋450次，如果延會連最重要國安法案都不能審，請問延會到底要處理什麼？

吳思瑤指出，藍白聯手延會目的不外乎兩個，第一、協助國民黨在立法院有舞台挽救罷免、推討好式的立法，比如普發現金、人人一萬，幫助國民黨搶救罷免，第二、赤裸裸幫國民黨涉案立委擴張司法保護傘，民眾黨打著司法正義大旗，為何要協助藍委透過延會擴張司法保護傘？極大諷刺。

吳思瑤認為，不管延會目的是救罷免還是保護這些涉案立委，這次延會是把個人跟政黨放在國家利益之上，包含藍白合延續，這樣的延會毫無正當性，這段時間已經是史上最長延會，延會再延會要到八月底，恐怕又會持續上演不審法案、拿考察來墊檔。

吳思瑤也提到，表決藍白也是會贏，延到天荒地老也是會贏，只是要不要好好審查福國利民法案，而不是推這些禍國殃民惡法。

