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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營力推幫國軍加薪排擠作業維持費　顧立雄：影響裝備妥善率

▲▼顧立雄 答詢 立法院國防外交委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

立法院三讀通過《軍人待遇條例》修正草案，今年四月國防部已調薪加1.5萬，修法後國軍加薪幅度最高有望達3萬，明年1月1日正式上路。對此，民進黨立委林楚茵11日質詢時表示，藍白強制加薪，可能排擠軍事投資跟作業維持費，是不是代表「加薪但不給配備、設備」？國防部長顧立雄說，作業維持費非常重要，被排擠的話，沒有辦法讓裝備妥善率維持一定程度。

林楚茵質詢時表示，國民黨委員昨天說要加薪，但一手加薪，另一手在刪凍預算，這些預算不是只有部長、高階將領用，應該是所有國軍弟兄都會用到，刪凍預算卻又說要加薪。她說，強制加薪後，接下來在軍事投資、作業維持費受到擠壓，是不是代表「加薪但不給設備、配備」？還是國民黨立委們把這個當成擋箭牌，其實是在擔心大罷免？

顧立雄表示，人員維持費大幅度增加時候，年度預算部分會擠壓到作業維持費跟軍事投資。他強調，作業維持費是維繫戰力非常重要的部分，被排擠不夠的話，沒有辦法讓妥善率維持一定程度，這對戰力會有很大影響。

顧立雄說，懇請委員們在做這樣事情的時候，跟行政部門商量，軍方內部花了很多時間做加給的審慎討論，委員們在立法的同時，希望可以跟行政部門好好溝通，他站在國防部的立場會比較感激。

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