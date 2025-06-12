多名縣市首長盼追加預算解僵局　綠：政院提出後仍需藍白通過

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）



記者杜冠霖／台北報導

中央總預算遭立法院刪減636億元，行政院統籌刪減各縣市25%一般性補助款，約佔各縣市總預算1%，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米以及澎湖縣長陳光復昨北上與行政院長卓榮泰會面，盼以追加預算案方式補足。連江縣長王忠銘則稱，若中央撥下15億補助款，他願意加入民進黨。對此，民進黨今（12日）回應，惡刪預算導致藍白縣市受害的是藍白多數立委，即便行政院提出追加預算補救，還是需要藍白通過，有注意到王忠銘說法，希望他跟陳雪生好好溝通，若有追加預算別再擋。

民進黨發言人吳崢表示，昨天台南、高雄、屏東、澎湖等縣市首長都有來政院拜會卓榮泰院長，也有表達希望提出在一般補助款部分追加預算需求，政府態度明確，為何一般補助款受波及，追本溯源還是藍白立委亂刪預算，行政院也願意負責任因應，所以卓榮泰也提出追加預算方式削減衝擊。

吳崢指出，還是要強調，事出必有因，即便行政院提出追加預算還是要在立法院通過，而立法院藍白是多數，惡刪預算導致藍白縣市受害的是藍白多數立委，行政院要補救提出追加預算還是要藍白立委通過。

至於連江縣長王忠銘稱，若中央撥下15億補助款，他願意加入民進黨。對此，吳崢表示，昨天有注意到連江縣長發言，但要提醒，馬祖立委陳雪生也是惡刪預算藍委之一，縣長也要跟陳雪生好好溝通，如果行政院提出追加預算，也希望他大力支持、不要再擋。