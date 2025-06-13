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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟藍白聯手翹班卻提延會　林楚茵：只會讓大罷免更熱烈

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／記者陳煥丞攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院民眾黨團今（13日）在院會中提案，建請將本會期延至8月31日結束，然而，這已是繼國民黨日前提案延會後，在野陣營於本會期第二次作出延會提議。對此，民進黨立委林楚茵開轟，藍白都不來開會，一直往外跑，國民黨怕被司法追訴「偽造連署」案，為了躲在國會司法保護傘下而延會，只會讓大罷免更熱烈。

林楚茵提及，藍白都不來開會還要「再延會」到8月31日，無縫接軌9月1日的新會期，可以說是，沒有最荒謬只有更荒謬，而且這次國民黨不敢提案，所以找小弟民眾黨代勞。

林楚茵進一步指出，早在5月20日時，國民黨就曾提案延會到七月底，孰料，藍白卻都不來開會，一直往外跑，林楚茵舉例，像是6月6日院長韓國瑜就喊休息，放空議事一整天。

林楚茵質疑，藍白提案延會，但說好的民生法案呢？讓她不禁想痛批，國民黨只想偷渡「不在籍投票」，以及《兩岸人民關係條例》第29條把「台海變成內海」，配合中共當在地協力者，藍白狼狽為奸是在蓄意加速賣台嗎？

最後，林楚茵開嗆，國民黨除了怕被罷免，更怕面對司法，從謝龍介、王育敏、許宇甄等多位身兼國民黨黨部主委的立委都陷入「偽造連署」案件，為了躲在國會司法保護傘下而延會，她直言，國會會期不是國民黨犯罪的遮羞布，國民黨越是政治操作，只會讓大罷免更熱烈。

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