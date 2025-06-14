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「月薪最高11萬」仍超缺工！過來人認證金飯碗　醫師解答

台灣這行業缺工「月薪最高11萬」　過來人認證金飯碗…醫師說話了

▲有民眾發現，桃園一間藥局招募藥師，開出9～11萬的月薪。（示意圖／于魯光攝）

文／CTWANT

台灣缺工問題嚴重，就算開出再高的薪水，也難以徵到人。有民眾發現桃園某間藥局在招募藥師，月薪最高到11萬，不禁驚呼該藥局業績到底多好？貼文釣出內行人解答，直言藥師這幾十年來一直都是金飯碗，目前行情至少都月薪10萬元。

全台藥局數量不斷攀升，2023年已超過10584間，銷售額達1669億元，加上《藥事法》規定，每間藥局都要配備合格藥師駐點，加上診所和醫院，導致藥師供不應求。

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一名網友在《Threads》分享，日前看到桃園楊梅一家藥局在徵人，雖然沒寫上班時數，但明明已經有4個藥師，不明白為何還需要再徵？更驚人的是，月薪開到9萬至11萬，忍不住發問：「到底業績多好的藥局？」

貼文曝光後，引發一陣討論，其他網友紛紛留言：「想知道藥局這麼高薪那大家還要去藥廠嗎？」、「處方簽的量很大吧～才需要這麼多藥師」、「說真的一位藥師能開到這種薪水還有5位，一間藥局到底每月營收能到多少啊？」、「藥局生意好的營業額都很驚人」。

另外，有醫師解答，目前藥師行情確實都需要開到月薪10萬。還有內行人指出，藥師在醫院的起薪約7萬元，不想待醫院也可選擇藥局、藥妝店等通路，「藥師幾十年來一直都是金飯碗」。

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