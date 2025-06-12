▲桃園推健康管理計畫。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局指出，根據衛福部統計，112年國人十大死因中，半數以上與慢性疾病相關，包含代謝症候群、糖尿病及慢性腎臟病等疾病對健康造成嚴重威脅，並帶來龐大的健保支出。

113年桃園市診斷為糖尿病及慢性腎臟病人數達35萬人，其中約有13萬人未定期就醫追蹤，面對高齡化及生活型態改變所帶來的健康挑戰，衛生局12日舉行推動「桃園市健康管理計畫」記者會，鼓勵具代謝症候群、糖尿病、腎臟病的市民定期追蹤回診。

該計畫聚焦於4大核心策略：首先，透過數位媒體推廣健康知識，並結合桃園市市民卡推出「健康知識學起來，輕鬆領取桃園幣」有獎徵答活動，鼓勵市民參與，提升健康識能；接著，「符合代謝新收案，早鳥報名最划算」及「翻轉代謝新人生，皮蛇疫苗加碼補」，針對5項指標（高血壓、高血糖、高血脂、腰圍過粗與高密度脂蛋白膽固醇值過低）中3項不合格具代謝症候群的民眾，看診被收案即送200元禮券，限額5,000名，指標改善還能申請帶狀皰疹疫苗補助！最後，「健康達標GO，大獎汽車不是夢」，鼓勵糖尿病、腎病或代謝症候群的市民定期追蹤並達成活動指標者，更有機會抽中百萬汽車！

▲桃園推健康管理計畫，籲13萬慢性病市民定期追蹤回診。（圖／衛生局提供）

衛生局呼籲市民定期接受健康檢查，桃園市目前共有546家醫療院所（https://gov.tw/JTd）提供公費成人預防保健服務，凡30-39歲每5年1次、40-64歲每3年1次，65歲以上則每年1次。若是發現身體狀況異常，應儘快尋求專業醫事人員的幫助，並積極改善不良的生活型態，以降低慢性病的發生風險。