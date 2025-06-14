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以色列2大城市遭襲釀1死！　伊朗「近百枚飛彈」大多數遭攔截

記者張方瑀／綜合報導

伊朗13日晚間對以色列發動報復性空襲，以色列各地響起空襲警報，耶路撒冷與特拉維夫傳出多起爆炸聲。以色列軍方表示，伊朗這次共發射不到100枚飛彈，其中大多數被攔截；此外，這波攻擊造成一名以色列婦女傷重不治。

▲▼伊朗發射近百枚飛彈回擊，以色列各地響起空襲警報，耶路撒冷與特拉維夫傳出多起爆炸聲。（圖／路透）

▲伊朗發射近百枚飛彈回擊，以色列耶路撒冷與特拉維夫傳出多起爆炸聲。（圖／路透）

根據《路透社》報導，伊朗13日深夜對以色列發動報復性空襲，作為對以軍攻擊納坦茲（Natanz）核設施與擊斃伊朗高階指揮官的反擊。以色列兩大城市耶路撒冷（Jerusalem）與特拉維夫（Tel Aviv）先後傳出多起爆炸聲，空襲警報大作，全國陷入高度戒備。

▲▼伊朗發射近百枚飛彈回擊，以色列各地響起空襲警報，耶路撒冷與特拉維夫傳出多起爆炸聲。（圖／路透）

▲特拉維夫市中心多棟建築遭擊中。（圖／路透）

以色列軍方表示，伊朗這次總共發射了不到100枚飛彈，其中大多數被攔截，或未擊中目標。兩位美國官員透露，美軍也協助攔截了部分飛往以色列的伊朗飛彈。

以媒Channel 12報導指出，此次襲擊造成1人死亡、1人重傷、42人中度到輕度受傷，大多數為飛彈碎片所波及。特拉維夫市中心與近郊拉瑪干（Ramat Gan）多棟建築遭擊中，其中一處住宅大樓有多層樓毀損。

在最新一波伊朗飛彈攻擊後，以色列國土防衛指揮部（Home Front Command）宣布民眾可離開避難設施，此波威脅已暫時解除。

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